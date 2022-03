Los reporteros de calle nunca saben con quién se van a encontrar y eso incluye también gente que se niega a responder o respuestas inesperadas en pleno directo. En las últimas horas ha sido una de estas respuestas que nadie espera la que ha alcanzado una tremenda popularidad en Twitter, la de una mujer que, según esta reportera, ha encontrado "la solución para evitar la Tercera Guerra Mundial".

El motivo de la pregunta era el conflicto entre Rusia y Ucrania: ″¿Cómo piensas que estamos llevando el conflicto de Ucrania desde aquí, desde España?”. La respuesta de esta mujer, a quien la periodista de Rep TV "cazó" en el centro de Madrid se ha hecho viral en la red: “Para mí está clarísimo. El primer paso que tenemos que hacer es, desde España, dar ejemplo y ser todos veganos. El veganismo es lo que va a salvar el mundo”.

Pero ahí no ha acabado su alegato en el que relacionaba dieta con conflictos geopolíticos, ya que ha añadido que las personas llenas de "parásitos intestinales" tienden a ser más "violentas y conflictivas". Una vez lanzada esta sentencia, habló de su caso personal: “Lo primero es la dieta que lleva uno. El veganismo es esencial, aunque me mires con cara rara lo he experimentado en mi propio cuerpo”.

La propia reportera en Twitter ha afirmado que "esta señora ha encontrado la solución para evitar la Tercera Guerra Mundial".