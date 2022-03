Josep Pol Fuster: "Hay familias con probabilidad alta de una enfermedad mental"

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿La enfermedad mental es un asunto familiar?"

Sí, obviamente hay factores genéticos que provocan que determinadas familias tengan una probabilidad alta de sufrir una enfermedad mental, con un segundo y un tercer caso en su seno. En mi caso he estudiado las psicosis, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

¿Puede predecirse genéticamente una enfermedad mental?

A día de hoy no se puede, porque son enfermedades complejas y está el componente ambiental. Nuestro trabajo ayuda a comprender y completar las piezas del puzzle.

Pero sí hay personas predispuestas a padecerla.

Sí, nuestra investigación demuestra que hay familias con una elevada predisposición a estas enfermedades.

¿Cuántas familias han estudiado?

Son dos familias, aunque hemos reclutado a otras y queremos más. Una de ellas se encuentra entre sa Pobla y Muro. Otra procede de Las Alpujarras, que es precisamente una zona de alta prevalencia de la psicosis en comparación con las demás regiones de España.

¿Cuándo se considera que una familia tiene una elevada incidencia de psicosis?

En un caso el pedigrí se propaga a tres generaciones, padre, hijo y nieto. En otro, están afectados de psicosis una madre y tres de sus cinco hijos. A largo plazo, es un factor estresante para las familias.

¿Es fácil reclutar a las familias para investigarlas?

Hay de todo, nuestras familias se han mostrado muy abiertas para entender sus enfermedades. Quieren participar, pero algunos miembros prefieren abstenerse por miedo o suspicacia.

¿Les someten a pruebas duras?

Se les efectúan pruebas psiquiátricas y se mide su escala neuropsicológica. También hemos de obtener su ADN, mediante una muestra sanguínea.

¿Los genes influyen más en la enfermedad mental que el entorno?

No podemos llegar a esta dicotomía, no todo es genético ni ambiental puro y ambos factores juegan su papel. En otras áreas la genética es más determinante, pero siempre con la modulación ambiental.

¿Ha vencido el escepticismo de la psiquiatría hacia su campo?

La psiquiatría lo entiende, hemos de diferenciar la clínica de la investigación, y hay clínicos como la doctora Francesca Cañellas que han reclutado y efectuado pruebas.

¿De qué sirve predecir una enfermedad que no se puede curar?

Precisamente para que a la larga se sepa qué está pasando allí. No podemos decir que «tienes este tanto por ciento de desarrollarla», ni aseguramos a los pacientes que «tu enfermedad viene de esto», pero el campo avanza. Si no, nos paramos.

¿Se sometería usted a un análisis genético predictivo?

¿Si participaría en un estudio? Haría todo lo que sirviera para progresar.

¿Cuánto tiempo dedicó a la tesis?

Cinco años. El balance es positivo porque encontré muy buenos compañeros en el grupo mixto de la UIB y el Idisba. Desde el principio me interesó la rama biológica de la psicología.

La Psicología no es una ciencia.

Sí lo es, clarísimamente. Si quieres, es una rama de la Salud y no una ciencia dura, pero emplea el método científico.

¿Leer la tesis significa volver a empezar?

Sí, necesitas un contrato de investigación, buscas una beca postdoctoral aquí o en el extranjero. Has de irte presentando a las convocatorias y puede ser duro porque no eliges, te sometes a la oferta y la demanda.

De momento trabaja en un campo muy diferente al de su tesis.

De alguna manera, aunque tienes el doble perfil y no estoy del todo incómodo. Me encuentro a gusto trabajando en diagnósticos genéticos por la mañana, y con un programa de innovación educativa por las tardes en la UIB. Espero que el día de mañana pueda enfocarme a la investigación.

¿Qué encontraría en el análisis genético de Putin?

Creo que no me mojaré con esta pregunta. Sería muy atrevido predecir así el comportamiento, no es serio.

¿Investigar en España es llorar?

A ver, muchas veces sí, aquí es más complicado que en otros sitios. Sin embargo, soy optimista, es como una batalla y no has de pararte.