20 mujeres profesionales de la gastronomía exhibirán talento y poderío el 8M

Las cocinas domésticas han sido históricamente territorio femenino. Pero frente a ese rol tradicional que poco a poco se va difuminando entre las nuevas generaciones, sorprendía que en lo que va de siglo los restaurantes más prestigiosos proyectasen insistentemente (con nombre propio) a chefs y empresarios del género masculino. Borrando esos límites, Gastrodona dará cuenta el próximo martes de la paulatina conquista profesional de cocinas, salas, producción alimentaria o emprendimiento por parte de mujeres talentosas y polivalentes, con el testimonio -cuchillo de cocina o producto en mano- de 20 de ellas.

La cita cumple su segunda edición en la Antigua Fábrica Estrella Damm, aunque la primera tuvo la limitación del formato virtual hace un año. Ahora, se podrá seguir in situ (con invitación), en 'streaming' en directo (Gastroevents online) o más tarde en Youtube, con un montaje ampliado más allá de las chefs, que abarca desde la trinchera de las proveedoras de primera línea a las elaboradoras y productoras.

Será una jornada sabrosa y con tanto fondo en los fogones como en las reflexiones. Conducida por la periodista gastronómica Carme Gasull y el también comunicador y dinamizador de Repicat Events (organización), Lluís Bofill. Por la palestra habrá preparaciones, trucos, demostraciones y charlas sobre producto y sobre el papel femenino en el universo de la restauración y la alimentación, en un momento en que la proximidad y la sostenibilidad han pasado a ser clave en grandes ciudades como Barcelona.

Recetas y confesiones

Pero el fragante escenario no solo será un paréntesis del 8M para aprender y relamerse. También para escuchar experiencias. Como la de la chef Carlota Claver (La Gormanda), que preparará unos guisantes con crema de cangrejo, galera y tupinambos, mientras rememora su evolución en la cocina, tras dos décadas de profesión y cinco en su negocio. "Claro que han cambiado las cosas, al principio tenía que demostrar incluso que podía tener la fuerza de un hombre para manejar grandes cazuelas. Algunos se sorprendían al verte trabajar".

Por fortuna, asume, "ahora el papel de la mujer en la gastronomía se ha ido normalizando". No ha sido fácil conciliar vida personal y laboral -todo un reto en la hostelería en general-, interiorizando en sus hijas la idea de que "el día divertido era el lunes". Hasta ahora, que al dedicarse por completo al negocio su marido y socio, Ignasi, han dado el paso de cerrar en domingo y "mejorar mucho" esa imprescindible vida familiar. Su cocina de producto, cercana, "con mimo" y de temporada, le ha permitido también acercarse al universo femenino del sector. "Nos entendemos muy bien", dice, aludiendo a las crecientes proveedoras y productoras.

Una de las que estarán el martes micro en mano será Leidy Johana Aya Vega, administradora de Mariscos Cormar, como acuicultora y productora de ostras de Deltebre, entre otras. O la elaboradora de aceite Cande Andreu, que también es secretaria del Consell Regulador de la DOP Oli Terra Alta, como mujeres con gastropoder, más allá de la plataforma pública de los restaurantes. La somelier Meritxell Falgueras (Celler de Gelida) maridará con cervezas los platillos que desfilen en escena, empezando por Ada Parellada a las 9.30 horas y hasta casi las 16.00 horas.

Pero en esa reivindicación profesional no pueden faltar voces como la de Fina Navarro, jefa de sala de Gaig y Petit Comité en Barcelona. "La figura en la restauración siempre ha sido el cocinero pero esto en sala lo tenemos asumido", cuenta a este diario. En su caso, al lado de su marido, el chef Carles Gaig, suma 25 años de experiencia llevando servicio y administración. Un papel tan necesitado de técnica como de "psicología" donde cree que la mujer tiene mucho que decir. "Me encanta el cliente, saber qué necesita, hacerle las cosas fáciles y que se sienta como si fuera un invitado de casa", apunta. Para ella, conciliar no era un esfuerzo, sino que con naturalidad diseñó horarios y hábitos a la medida de su familia: "Siempre hemos cenado a las siete de la tarde y a poder ser en casa". Hasta el punto de que su hija tripula el Gaig de Singapur, y ahora solo se duele de lo "maltratada que ha sido la hostelería" en Catalunya durante la crisis sanitaria.

Solidaridad e integración

De esa pandemia, no obstante, Patty Torres ha sacado mucha energía. La empresaria hace 21 años se atrevió a crear el exitoso cátering Torres & Hellman, surgido como "único negocio vinculado a la hostelería", en la que se había forjado, y "que no precisaba una gran inversión" y le permitía la conciliación necesaria en su situación de madre separada con tres hijos. Pero le faltaba dar un paso social, que surgió durante la crisis del covid. Montó Cooking for a Mission para repartir -gracias a donaciones- mucha comida entre fundaciones y personas vulnerables, con hasta 1.500 menús por semana.

La nueva aventura, que relatará en Gastrodona, sube el listón solidario y se llamará She Bistro, junto con Berta Argenté. "Tenía el sueño de un comedor social, pero bien decorado y para gente que aunque tenga techo apenas tenga nada más, que no tenga tal vez acceso a proteínas vegetales". En el nuevo restaurante -en vías de financiación- no solo contratarán a mujeres que hayan sido víctimas de violencia doméstica, sino a colectivos vulnerables (en un 70%, frente al resto del equipo profesional). También tendrán por comensales a personas necesitadas de "comida y calor", previamente seleccionadas por entidades (familias, parejas, jubilados...), para que coman gratis durante unos meses sin pasar por caja, subraya.