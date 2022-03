El Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar este martes 8 de marzo, es una fecha de conmemoración que ha alcanzado una dimensión global al representar la lucha femenina por los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad.

La movilización feminista de este 2022, además de luchar por los derechos y la igualdad de todas las mujeres, se propone poner fin a la precariedad laboral, defender la dignidad de los denominados trabajos invisibles y denunciar la violencia machista en un escenario marcado por la guerra de Ucrania y el covid.

A lo largo de la historia ha habido numerosas mujeres que han luchado, con la acción y la palabra, para crear una sociedad con igualdad entre los distintos géneros. Algunas de ellas nos han dejado citas y reflexiones feministas que hacen un homenaje a la lucha de la mujer por sus derechos.

Frases célebres feministas

"No recuerdo haber leído ningún libro que no hable de la inestabilidad de la mujer. Quizás porque fueron escritos por hombres." Jane Austen (1775-1817), novelista británica cuyos libros son considerados clásicos de la literatura inglesa. En sus novelas, Austen se focalizaba en la situación de las mujeres a principios del siglo XIX.

"El acto más valiente es pensar por una misma, en voz alta." Coco Chanel (1883-1971), diseñadora francesa y fundadora de la marca de alta costura 'Chanel'. Revolucionó el mundo de la moda impulsando los pantalones como una prenda destinada también a las mujeres.

"Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que no aspire a la libertad." Clara Campoamor (1888-1972), abogada, escritora y política española. Fundó la Unión Republicana Femenina para impulsar el sufragio femenino y defender la igualdad de la mujer.

"Pies, para qué os quiero, si tengo alas para volar." Frida Kahlo (1907-1954), célebre pintora mexicana que se reveló contra los prejuicios sexistas. Kahlo escribió esta cita en su diario personal en 1953, un año antes de su muerte, para reivindicar la libertad.

"No se nace mujer, se llega a serlo." Simone de Beauvoir (1908-1986), filósofa francesa considerada un referente del feminismo por su ensayo titulado 'El segundo sexo', de 1949. En este, la autora aborda cómo se concibe la mujer a lo largo de la historia desde diversas perspectivas y concluye que lo que se entiende como mujer se trata de un producto cultural construido por la sociedad.

"Las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los hombres no sean iguales dentro de él." Gloria Steinem (1934), periodista y escritora estadounidense considerada un icono feminista de su época. Steinem fue una de las mayores activistas de la considerada "segunda ola feminista" de los Estados Unidos entre 1960 y 1980.

"Mujeres, no os preocupéis por vuestra apariencia. Lo que te hace diferente o rara es tu mayor fuerza." Meryl Streep (1949), actriz estadounidense nominada 21 veces a los premios Óscar. La veterana de Hollywood, miembro de la organización Equality Now, ha abanderado el feminismo en más de una ocasión para reclamar una igualdad real entre géneros.

"Si vas a amarme solo siguiendo tus reglas, guárdate tu amor." Chimamanda Ngozi Adichie (1977), escritora y dramaturga nigeriana que trata temas como el feminismo, el sexismo y la problemática racial. Autora reconocida de obras como 'La flor púrpura' y el ensayo 'Todos deberíamos ser feministas', una adaptación de su famosa charla TED sobre el feminismo en la sociedad del siglo XXI.

"El poder no se te da, tienes que tomarlo." Beyoncé (1981), artista estadounidense. Cantante del conocido tema 'Who run the wold? Girls', Beyoncé se caracteriza por focalizarse en el empoderamiento femenino en sus temas.

"Tengo derecho a vestirme como yo quiera porque me visto para mí y no para incitar a la sexualidad de nadie." Leticia Dolera (1981), escritora, directora y actriz española. Dolera se considera un icono del feminismo actual tras la publicación de su primer libro 'Morder la manzana', donde critica la cultura patriarcal y habla de la urgencia de la revolución feminista.

"Si eres mujer y has escuchado en tu cabeza una voz que te dice '¿quién eres tú para decir algo?', recuerda que eres un ser humano que puede cambiar el mundo." Emma Watson (1990), actriz y activista británica. La intérprete de Hermione Granger en la saga de Harry Potter se ha comprometido con el feminismo en múltiples ocasiones durante su carrera.

