En el número 18 de Soho Square, en Londres, se encuentra un edificio de cinco plantas. Allí está radicada HQ - London, una agencia de alquiler de espacios para oficinas. En esa dirección es donde el empresario eldense Daniel Paterna, presidente en España y Europa de Generación Zoe, la compañía de coaching ontológico que está acusada de llevar a cabo una estafa piramidal internacional, registró el pasado 10 de enero Zoe Business Limited. Una sociedad en la que, como ya publicó este diario, aparece como director y único socio.

El objeto social de esta nueva empresa de Paterna, creada cuando el escándalo en torno a Zoe ya había estallado, es "actividades combinadas de servicios administrativos de oficina", lo que incluye, por ejemplo, recepción, facturación, mantenimiento de registros, personal y servicios de correo. Hasta la fecha no se le conoce actividad, producto o servicio alguno a Zoe Business Limited.

Sin embargo, este periódico ha descubierto que tan solo unas semanas antes de la constitución de Zoe Business Limited, concretamente el 30 de noviembre de 2021, en esa misma dirección se creaba Infinite Growth Consulting Limited, una empresa de idénticas características pero a nombre de Eduardo Martín Ruiz, más conocido como Edu Ruiz, el coach argentino que ha impartido la mayoría de las formaciones en Zoe Coach España.

Edu Ruiz comenzó en Argentina a finales de 2019 su colaboración con Leonardo Cositorto, fundador y líder de Generación Zoe, hoy prófugo de la Justicia y sobre quien pesa una orden de captura internacional emitida por la Interpol.

Lo hizo a través de Zoe Empowerment, una de las innumerables ramificaciones de la marca Zoe, y llegaría a España tiempo después, según ha podido saber este diario, enviado junto a su familia a petición de Cositorto para supervisar la puesta en marcha de la división nacional de Zoe, con su sede de operaciones en Elda.

Pero hay más. El 27 de enero de este año, poco días después de crear Daniel Paterna su empresa en Londres, también hacía lo propio en el mismo domicilio legal Macarena Ruiz Achard, hija de Edu Ruiz.

Su compañía, igualmente unipersonal, la bautizó con sus iniciales y una proclama de coaching: MRA Desarrollo Exponencial Limited. De nuevo, con las mismas características societarias que las anteriores.

Se da la circunstancia de que Daniel Paterna, Edu Ruiz y Macarena Ruiz son quienes llevan la gestión del Atlético Saguntino, el primer club de fútbol comprado en España por el grupo de Cositorto, quien tiene patrocinios e intereses en varios equipos de otros países.

Recientemente este diario supo, por boca de los abogados del presidente este club valenciano, Juan Manuel Domingo, que ante las acusaciones recaídas sobre su grupo inversor no descartaban realizar una auditoría para comprobar el estado de las cuentas.

Una veintena de nuevas empresas de españoles en la misma sede británica

Desde que Daniel Paterna constituyó Zoe Business Limited hasta hoy, en menos de dos meses, se han creado en la misma dirección una veintena de nuevas empresas y, salvo dos o tres excepciones, todas ellas por españoles o argentinos residentes en España, predominantemente jóvenes y bastantes vinculados al mundo del trading o del desarrollo personal.

De hecho, en un gran número de ellas figura como objeto social "actividades de las sociedades de cartera de servicios financieros".

Algunas de estas compañías incluso se han "duplicado" desde su registro el pasado año, con la mera incorporación ahora en el nombre de la palabra "holding".

Establecer la sede de una empresa en una oficina privada de un centro de negocios o de coworking está a la orden del día. Sin embargo, hacerlo en el extranjero, con la misma dirección, una seguida de la otra en el tiempo, con empresas unipersonales y sin actividad conocida, en el contexto de una investigación internacional por presunta estafa y tras el borrado online de todos los vínculos con Zoe por parte de los citados dirigentes de Zoe, no se antoja tan normal.

Como tampoco lo parece la eclosión de tanta firma española en tan corto espacio de tiempo en una misma sede en Londres. En este enlace puedes consultar los detalles de todas ellas, así como las anteriores a esas fechas.

El precedente londinense de Cositorto: Ballena Azul LTD

Resulta todo más llamativo, si cabe, si tenemos en cuenta que Leonardo Cositorto y su mano derecha y número 2 en Generación Zoe, Maximiliano Javier Batista, habían creado el 18 de mayo de 2021, también en Londres, Ballena Azul Ltd, una sociedad de la que ostentan la titularidad al 50%.

Su sede legal, según consta en los registros públicos de Reino Unido, se sitúa en la calle Orsett Terrace 4, ubicada en el distinguido barrio de Westminster de la capital británica. Su objeto social son "actividades de consultoría de gestión distintas de la gestión financiera".

Tanto Cositorto, que aparece como presidente de la compañía, como Batista - vicepresidente- fijaron en ese documento que su residencia estaba en Londres, en el mismo domicilio que su empresa de nuevo cuño.

Justo dos meses antes habían registrado en su Argentina natal "Generación Zoe S.A.", la empresa matriz del falso holding empresarial, cuya actividad sería "constructora, comercializadora inmobiliaria y hotelera", nada que ver con el propósito vendido de la formación en coaching ontológico. Esta compañía, con el pretexto educativo, convence a la gente para entregarle sus ahorros a cambio de unos beneficios mensuales del 7,5% y para atraer a nuevos participantes y así obtener mayores ganancias.

Ese mismo 18 de marzo de 2021 también registraron la sociedad "Universidad del Trading S.A." en la que, ahí sí, introducen como su finalidad la financiación de inversiones, los cursos educativos y las mentorías.

En las tres empresas el capital aportado (100.000 pesos, unos 850 euros al cambio) y los socios son los mismos.

Una cuarta más registró el mismo día Cositorto, ZOE Construcciones S.A., si bien esta vez su socio fue otro, Leonardo Javier Prioli, quien también creó a la vez, con idéntico capital social, "Prioli Construcciones S.A".

Estas tres empresas constituidas en Argentina de forma simultánea, bajo la apariencia de un holding, tienen la misma dirección, que coincide con la de las oficinas centrales de Generación Zoe en Buenos Aires.

El casino online de Zoe

Al contrario de las empresas londinenses de sus testaferros en España, a Ballena Azul LTD sí se le conoce al menos una actividad.

Se trata de Just Do Bet, un casino y casa de apuestas online que en su página de "Sobre nosotros" indica que es propiedad de Ballena Azul LTD, aunque ya estaba operando desde antes de la constitución de la firma, puesto que previamente pertenecía a Elena Group Int LTD, del colombiano Juan Guillermo Osorio Castro, quien al igual que ahora Cositorto también tuvo problemas en su país por su falta de permisos a la hora de operar con inversiones.

Just Do Bet es una plataforma de juego online en tres idiomas (inglés, español y portugués), que dice tener clientes en 16 países aunque la realidad es que apenas tiene tráfico web y, por tanto, debe de tener muy escasos usuarios. Los pocos que haya podido tener no están precisamente satisfechos con la experiencia, tal y como han dejado patente en las redes sociales:

"No devuelven el dinero ni me recargaron. ¿Está funcionando o no ? Porque hice un depósito y nada", decía ayer mismo una usuaria en la cuenta de Instagram de la filial argentina del casino.

Se da la circunstancia de que estamos ante el único negocio de Cositorto del que no hay constancia que él haya promocionado públicamente.

Sin embargo, lleva la marca de la casa, puesto que ofrece un sistema de referidos, promete el reintegro del 30% de las jugadas y regala Zoe Cash, la criptomoneda que dijo que respaldaría a razón de un gramo de oro por unidad para que costara 55 dólares y que hoy prácticamente no tiene valor (0.001 euros).

También ha sido promocionado por influencers y rostros conocidos en Argentina relacionados o pagados por Zoe.

En su documento del programa de afiliados asegura ofrecer una comisión "de por vida" de cada jugador referido de entre el 25% y el 40%, sin límite de ingresos ni de referidos.

Just Do Bet está registrado en Reino Unido pero opera bajo dos firmas que no ofrecen mucha confianza. La primera es Games & More B.V. Compañía Nº.149948, radicada en Curaçao, una isla neerlandesa del Caribe, y con licencia 1668 / JAZ, considerada poco fiable ya que "no hace cumplir sus regulaciones correctamente, lo que significa que los jugadores de casino no están protegidos decentemente", según indica una web especializada en casinos online. Otra aseguradora de juego online la tacha sin ambages de estafa.

La otra licencia es de Power Gaming Ltd, con sede en Malta y que aparece en los Paradise Papers, un conjunto de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales que salieron a la luz gracias a una filtración en 2017.

El lanzamiento de Zoe 2.0

Faltan apenas unas horas para el anunciado "lanzamiento mundial" de Zoe 2.0, la supuesta reestructuración de Generación Zoe, que llevaría aparejada la puesta al día de las deudas contraídas con sus clientes en España, según avanzó Daniel Paterna a su "comunidad" días atrás.

Cositorto ya avanzó en una de sus videoconferencias diarias desde la República Dominicana las "novedades" de esta transformación, que en resumidas cuentas vienen a ser más lo de mismo: palabrería evangelizadora ("desarrollo integral del ser", "movimientos sobrenaturales", etc) con el objetivo de captar a más gente (o sea, fondos) con los que evitar el hundimiento de un barco que ya presenta vías de agua más que notables.

Eso sí, para Zoe 2.0 se ha rebajado la cantidad mínima de 400 euros o dólares (según el país) a solo 100 y se vehiculará todo a través de "wallets", es decir, billeteras virtuales en las que supuestamente se entregarán los prometidos rendimientos mensuales del 7,5% que, hasta que se les cayó el esquema ponzi, venían pagando en efectivo en sus oficinas u online a través de su plataforma.

Aunque Cositorto y sus denominados "líderes" (captadores) siempre recurren al mantra de que su proyecto se basa en la educación, es muy raro ver una presentación, anuncio o cartel de sus pseudoproductos donde no hagan gala de una flagrante ausencia de la misma: palabras mal escritas, faltas de ortografía, erratas... Baste decir que ni su nombre aparece bien escrito en una de las publicidades recientes de Zoe 2.0: Leonardo Cositorio, que figura como presidente de la "Confedereración" Mundial de Coaching.

Leonardo Cositorio. Presidente Confederación Mundial de Coaching 🤌🏼 pic.twitter.com/7ud9QTKwg2 — Javier 'Beto' Salgum (@BetoMendeleiev_) 5 de marzo de 2022

18 miembros de la banda ya detenidos

Mientras que se han producido nuevas detenciones de miembros de su banda en Argentina (ya suman 18), Cositorto y su mano derecha y número 2 en Zoe, Maximiliano Javier Batista, siguen huidos y ambos con una orden de captura internacional emitida por la Interpol.

A pesar de eso, siguen adelante con su red de negocios que, según la Justicia, es un gran fraude financiero al estar levantado en torno a "más de 500 sociedades fantasmas sin movimientos contables".

Entonces, ¿dónde para todo el dinero que a lo largo del tiempo han ido depositando en Zoe miles y miles de personas, muchas de las cuales están reclamando ya sus fondos sin obtener respuesta? En las oficinas intervenidas judicialmente en Argentina apenas se han encontrado fondos.

Cositorto ahora sostiene que esas dependencias eran de la Asociación Latinoamericana de Coaches (ALC), con la que él asegura no tener apenas nada que ver, aunque hasta la fecha se presentaba como fundador y presidente de la misma, al igual que de la Confederación Mundial de Coaches (CMC):

En esta entrevista se le ve asentir al ser presentado como tal:

En las últimas horas, Cositorto ha estado acosando y acusando al tuitero argentino Javier Smaldone de ser el responsable de la debacle de su empresa tras entender, debido a una mala comprensión lectora por su parte, que en este diario le atribuíamos a él la verdadera identidad de otro activista en esa red social que usa el alias Beto Mendeleiev.

Anteriormente el presunto estafador centró sus ataques en Pablo G. Salum, que fue el primer particular en presentar una denuncia contras las prácticas de Generación Zoe.