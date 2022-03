Un hombre limpiando mientras baila con su hijo; una pareja teniendo una relación consensuada; una mujer presenta a su pareja, también mujer, a su abuela; un grupo de mujeres piropean a una amiga en la peluquería y un grupo de hombres comentan las victorias de un equipo de fútbol femenino… pero ninguna alusión a la violencia psicológica, financiera, sexual o física hacia las mujeres en un alegato a lo que debería formar parte de la realidad cotidiana. El spot del Ministerio de Igualdad que ha tomado como inspiración la canción de Rigoberta Bandini ‘In Spain We Call It Soledad’ ha despertado las críticas en redes de activistas feministas al tratar el 8 de marzo como una celebración y no como un día para la protesta contra la violencia machista. Así, el hashtag ‘In Spain We Call It Igualdad’ se ha convertido en un debate en redes. El vídeo, que la ensayista y crítica de cine Pilar Aguilar ha equiparado a un "anuncio de Campofrío", ha dividido a dos sectores que tachan el anuncio de "frívolo" mientras otros a los que les parece "bonito".