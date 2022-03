Si ligar ya era complicado en tiempos de pandemia la cosa digamos que no ha mejorado. Antes de que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas el tema de conocer a otra persona se había vuelto bastante telemático, lo que para muchos también se convirtió en un inconveniente.

Ligar a través de la pantalla de un móvil es cuanto menos impersonal. La comunicación no verbal no está presente y a través de la red tienes que interpretar muchas cosas de la otra persona que si la tuvieras en frente no te constaría más que unos segundos.

Si a todo esto le unes que no eres el más hábil con las nuevas tecnologías pues más complicaciones con las que lidiar. Si eres de estos últimos podemos echarte una mano para que, por lo menos, tengas alguna pista más de por dónde van los tiros.

Ligar por Whatsapp

En el programa de televisión del amor por excelencia, First Dates, no sólo nos ofrecen las historias de personas que tienen una cita a ciegas para conocerse, si no que también nos ofrecen consejos si lo intentamos por nuestra cuenta. La última ha sido advertirnos de la norma no escrita para saber que te están dando calabazas. Y es que a veces una simple conversación por Whatsapp puede esconder mucho más de lo que te imaginas.

En esto de ligar hay muchas veces que las personas no se atreven a decirle a la otra que no les gusta o que no están interesados en seguir conociéndolas pero claro, les da apuro. No son capaces de ser claros con la otra parte por miedo a hacerles daño o simplemente por cobardía y por eso optan por otros “métodos”.

Una de estas normas no escritas con las que tienes que estar alerta es cuando le propones a la otra persona quedar o hacer algo juntos. Si en sus comentarios obtienes como respuesta “ja, ja, ja”, un like, un ok o ciertos emoticonos puede que tengas un problema. Según el experto en amores Richard Pena de First Dates te están mandando un mensaje claro: “esa persona te está enseñando la puerta”.

Al parecer ser parco en palabras, no sólo en la vida real, si no también a través de Whatsapp quiere decir que esa persona no está interesada en seguir conociéndote pero no se atreve a decírtelo claramente y prefiere optar por la ambigüedad. Ahora ya sabes cómo captar el mensaje y seguir adelante o no ya es decisión tuya.