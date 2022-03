El horóscopo de hoy sábado 12 de marzo de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si estás en etapa de estudio, es probable que estés realizando un trabajo en equipo y una de las personas haya tomado el liderazgo, pero no esté haciendo un buen trabajo, debes hablar para equiparar las cosas. Sentarse a meditar las cosas por tanto tiempo es bueno a veces.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

El amor y el trabajo marchan bien, relájate. Necesitas comenzar a ver las cosas buenas y positivas que te puede entregar la vida, pero para ello tienes que dar pasos seguros y concretos, sobre todo en lo laboral, estás dejando de ver las oportunidades que se te presentan.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No dejes de invertir en esa propiedad que deseas comprar, siempre es bueno contar con algo propio, tendrás que apretarte el cinturón un tiempo, pero después todo marchará bien. Conocer otro tipo de personas, descubrir nuevas culturas, probar comidas exóticas, todo eso sirve para abrir mucho más la mente.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No puedes esperar más tiempo para tomar decisiones importantes en el amor, recuerda que siempre será algo bueno si nos tomamos un rato a solas para pensar bien las cosas que estamos haciendo mal y los aciertos que tenemos, no dejes que se te pase ninguna oportunidad buena para amar.

Leo (23 julio al 22 agosto)

En el amor, tendrás una agradable jornada con la persona que está a tu lado, siempre es bueno probar cosas nuevas y recibirás una invitación de su parte a hacer algo que ninguno de los dos están acostumbrados.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es probable que alguien esté buscándote para darte un mensaje muy importante el día de hoy, si no logra dar contigo te perderás una buena oportunidad, pero no te preocupes, existe una nueva posibilidad más adelante.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Los cambios siempre son positivos, aun cuando se vean un tanto negativos en primera instancia, siempre recuerda que a la larga te traerán cosas mejores. Excelente día para el amor. Libra tendrá muy buenas experiencias en este ámbito durante la jornada.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No es momento de caer en la rutina con la pareja, es mejor mantener una relación buena, pero llena de momentos para recordar, recuerda que son cosas simples lo que hay que hacer, no optes por grandes lujos.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Si tienes deseos de realizar un viaje, comienza hoy a hacer preparativos para ello, si tienes pareja, podría ser una buena aventura para ambos y les permitirá fortalecer la relación aún más. Sagitario tendrá un día muy importante en el amor.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Comienza una buena época para ti donde puedes experimentar con cosas nuevas que te pueden entregar grandes beneficios para el futuro, no dejes nunca de intentar lograr nuevos aspectos positivos dentro de tu vida.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Si te encuentras sufriendo por un amor que se ha tornado difícil o por algo que no es correspondido, es momento de aprender que debes soltar aquello que no te hace bien y aquello que quizás no fue hecho para ti, no todas las personas en las que nos fijamos están hechas para estar a nuestro lado.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Excelente jornada, ya que tendrá la oportunidad de conocer nuevas personas y así poder agrandar su mundo social, es necesario siempre estar en constante cambio y movimiento por sobre todas las cosas.