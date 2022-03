Los políticos acostumbran a ignorar los insultos o intentos de provocación cuando se trata de los trolls de redes sociales, aunque esta vez la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento madrileño, Andrea Levy, no se ha podido aguantar.

Cada vez son más las mujeres que se toman el teñirse las canas como una opción y no una obligación, y la mayoría de las jóvenes políticas lo han ido demostrando, independientemente de la bancada política a la que pertenezcan. No es de extrañar que la del Partido Popular no haya podido contenerse a la hora de contestar un mensaje tan "años 2000" como “¡Las raíces del pelo, Levy!”.

🔴 Un nuevo #domingocultural.

Vengo con un novelón de Rafa Tarradas Bultó, un reportaje literario y un cómic sobre Umbral. Os recomiendo además un documental, series, teatro y música. ¡Espero que os guste! pic.twitter.com/w49DorV0Jx — Andrea Levy (@ALevySoler) 13 de marzo de 2022

El comentario ha sido detonante a un "zasca" por parte de la del Partido Popular, que cada cierto tiempo publica un vídeo en su cuenta de Instagram haciendo recomendaciones culturales varias... hasta incluso algunas que nada tienen que ver con el cine, el teatro o los libros. Como ella misma comentó en la publicación, iba a recomendar también “dos eyeliners”, apunte que pone de manifiesto el carácter desenfadado de su cuenta.

Ha sido en esta publicación en la que un usuario ha “pasado” de participar en la valoración de actividades y obras culturales y ha ido directamente a criticar un detalle: las raíces del pelo que lucía Andrea Levy con toda naturalidad. La contestación al comentario “¡Las raíces del pelo, Levy!” ha acabado reuniendo en aplausos a personas de distinto cariz político y la propia afectada no ha dudado en calificar al usuario de "zascandil típico":

“Hablas de cultura pero siempre tiene que aparecer el típico zascandil a opinar sobre tu físico. A ver, te lo diré clarito: soy libre de ir como me da la gana y nadie ha pedido tu opinión. Buen domingo”.

A ver si le queda claro al siguiente que tenga la tentación de opinar sobre mis canas. 🙃 pic.twitter.com/JnlEi7LHdT — Andrea Levy (@ALevySoler) 13 de marzo de 2022

La propia Levy ha compartido en Twitter su contestación bajo el comentario “a ver si le queda claro al siguiente que tenga la tentación de opinar sobre mis canas”.

No ha habido quién ha aprovechado la oportunidad para darle un "toque" a Levy a la vez que recordarle el apoyo en esta ocasión.

Ha sido el caso de Irantzu Varela, que ha destacado entre los comentarios con uno que lleva cientos de "me gusta" a unas horas de su publicación: "A ver si os queda claro a las mujeres de partidos que atacan al feminismo y que pactan con quienes nos agreden, que la conciencia para esos análisis y las herramientas para esas defensas las ha creado la lucha del movimiento feminista. Como la sororidad de darte nuestro apoyo".