"Me han boicoteado por discrepar de la autodeterminación de género"

¿Qué sucedió el martes, cuando usted iba a impartir sus clases en el máster en Género y Comunicación de la UAB?

Que la clase estaba vacía, como me había anunciado la coordinadora del máster, que me dijo que las alumnas habían decidido hacer boicot a mi asignatura porque no les gusta lo que hablo y escribo y no van a acudir para protestar contra mi posicionamiento público. Y yo pensé que esto no podía quedar en silencio y decidí hacer un vídeo para hacerlo público.

¿De qué va la asignatura que usted importe en el máster?

De la publicidad como agente socializador y las alumnas han decidido no asistir sin saber de qué voy a hablar, salvo el pequeño programa que tienen sobre la asignatura.

¿Cuál es el perfil del alumnado?

El máster lo creé yo junto con la coordinadora actual, pero ahora ya no soy la directora y no tengo acceso a toda la información. No conozco a las alumnas ni ellas me conocen a mí. Lo único que sé es que son jóvenes y creo que todas son chicas.

¿La universidad se ha pronunciado al respecto?

La universidad me ha enviado un correo muy elegante, donde explica que es un centro de discusión y de debate, en el que todos tenemos que convivir y que cumplirá la normativa. Lo que no sé es cómo la cumplirá y tampoco sé si encuentra razonable que haya un boicot hacia una profesora. No sé si lo acepta porque no sé cómo interpretar el mensaje elegante pero evasivo. Me podía haber contestado con el padre nuestro y hubiera sido igual.

El Máster sí ha emitido un comunicado en el que considera que la inasistencia no puede ser considerada un boicot porque las alumnas pueden faltar al 20% de las clases. ¿Qué le parece?

Me parece un poquito desafortunado, teniendo en cuenta que la coordinadora sabe que esa no es la razón por lo que las alumnas no asisten. Pone en el comunicado que mi asignatura no ha despertado interés pero... ¿cómo puede despertar interés si no se ha impartido? Si nos atenemos a la normativa, seguramente tendrán razón, el alumnado puede faltar al 20%. Pero equiparar la ausencia puntual a un boicot anunciado es bastante grave.

En las redes sociales usted agradece las muestras de apoyo recibidas, ¿quién se ha puesto de su lado?

Me he quedado asombradísima por las muestras de apoyo. Circulan varios comunicados, como uno del movimiento feminista con 1.600 firmas, de un montón de grupos y de mujeres a título individual. Y se han puesto en marcha otros comunicados, de una asociación que defiende a las mujeres prostituidas y de profesores por la convivencia, que están recogiendo firmas del profesorado denunciando el clima de hostigamiento y silenciamiento que hay en la universidad. He recibido correos de México, de Argentina, de Portugal... y me han entrevistado en ‘The Times’. Si un señor de Londres se preocupa por lo qué ha pasado en España es porque es un tema candente el boicot a personas disidentes con el discurso hegemónico.

¿Qué otros boicot ha habido?

Mi caso es muy parecido al que ha sufrido Kathleen Stock, profesora de la Universidad de Sussex que dejó el centro por las presiones recibidas de los alumnos y la falta de apoyo de la Universidad. Y me consta que otras personas de la UAB están teniendo problemas cuando públicamente manifiestan su discrepancia con la ‘ley trans’ y el concepto de la autodeterminación de género.

¿Qué piensa hacer con el resto de las clases que iba a impartir?

Me gustaría anunciar que el próximo martes, dado que la asignatura no ha despertado el interés de las alumnas, mi intención es impartir la clase abiertamente, a quien le interese el cuerpo femenino en el arte y la publicidad.

¿Y piensa acudir a los tribunales?

No, porque soy profesora titular y no tengo miedo a represalias. Además, no me interesa tanto la cuestión legal como abrir el debate de por qué en la universidad no se pueden cuestionar algunos conceptos como la identidad de género, la autodeterminación, las identidades no binarias, todo esto que como aquel que dice hace cinco años nadie conocía y hoy se han convertido en un dogma de fe, en una nueva religión, con sus fanáticos, que te condenan a la hoguera si no la cumples.

¿Por qué se opone a la ‘ley trans’ y a la autodeterminación de género?

Porque creo que una persona no puede determinar libremente cuestiones que van más allá de la propia voluntad. Igual que no puedo autodeterminar la nacionalidad, la raza, la discapacidad, la edad, no me puedo autodeterminar el sexo. Y la ‘ley trans’ me parece un disparate porque consagra este principio y que cualquier persona mayor de 16 años con su propia palabra pueda ir al registro civil y cambiar de sexo.

¿En qué perjudicará a las mujeres si la ley se aprueba?

Perjudicará a todo el mundo porque la noción de sexo acabará siendo irrelevante. Esa ley legaliza una ficción y cualquier persona que quisiera beneficiarse, por las razones que fuesen, podría cambiarse de sexo. Y, por lo tanto, perjudicaría a toda la sociedad pero fundamentalmente a las mujeres porque se diluye que el sexo biológico es la fuente de la desigualdad. Si eliminamos la idea de sexo, estaremos distorsionando las estadísticas y otros aspectos. Las consecuencias son graves.

¿Pero cree que habrá muchas personas que quieran cambiarse de sexo?

No sé si habrá mucha gente o poca, pero la posibilidad existe. No digo que lo vayan a hacer por capricho, pero igual que se evaden impuestos, se paga en negro, se aprovechan los resquicios legales, quien dice que una persona no podría aprovecharse de esta ley para beneficiarse, por ejemplo, en los requisitos para optar una plaza, a una oposición, para reducir las penas de prisión, para muchas cosas. El hecho de que la ley lo permita y al no haber requisitos tampoco hay posibilidad de mostrar el fraude. Si yo digo que soy trans, quién me lo va a negar. Es una idea irracional.

¿Cree que la ley se paralizará debido a la oposición que está mostrando un sector del feminismo?

No sé si hará reflexionar al Gobierno o no, pero al menos se tiene que abrir un debate social mucho más profundo porque la gente no tiene ni idea y tiene que saber el alcance de la ley. Porque las comunidades han aprobado leyes de autodeterminación pero de tapadillo, sin debate. Y no es lo mismo las leyes de las comunidades que la ley central, que permitiría el cambio registral. No sé si lograremos paralizar la ley pero vamos a intentar paralizar al menos los términos en los que está redactada. Yo no estoy en contra de que haya una ley de protección a unas determinadas personas, si hay que protegerlas, pero tal como está redactada no está pensada para los trans, es una ley que universaliza el ser trans, cualquier persona puede decir soy trans y nadie se lo impide.