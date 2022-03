El trastuzumab deruxtecan, un fármaco que actúa como un "caballo de Troya" al burlar las células tumorales para entrar en ellas y destruirlas, ha pasado a considerarse terapia estándar de segunda línea en cáncer de mama metastásico HER2-positivo, tras los buenos resultados del ensayo clínico.

En la lucha contra el cáncer de mama, el tumor más frecuentemente diagnosticado entre las mujeres, se siguen dedicando grandes esfuerzos para desarrollar nuevos tratamientos que ayuden a aumentar el arsenal disponible.

Una de las líneas que está logrando mejores resultados es la que combina un anticuerpo con un fármaco de quimioterapia, lo que se conoce como conjugado anticuerpo-fármaco o ADC.

Trastuzumab deruxtecan pertenece a esta clase de tratamiento y actúa de la siguiente manera: Se administra por vía intravenosa y viaja a través de la sangre hasta las células tumorales, donde el anticuerpo reconoce la puerta de entrada de estas células malignas, en este caso el receptor HER2, entra sin ser detectado y libera la quimioterapia que transporta para destruirlas, sin dañar tanto otras células sanas.

El doctor Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center (IBCC) e investigador asociado del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha liderado el estudio clínico DESTINY-Breast 03, que ha demostrado la eficacia de este fármaco.

El 75,8% de las pacientes que recibieron Trastuzumab deruxtecan se mantienen sin que el cáncer empeore a los 12 meses, frente al 34,1% en el caso del grupo al que se le administró el tratamiento estándar.

Además, en un 16% de los casos el tumor ha llegado a desaparecer tras la administración del nuevo fármaco.

Los resultados de este estudio ya se presentaron en la sesión presidencial del Congreso de la European Society for Medical Oncology (ESMO) en septiembre de 2021.

Ahora, el estudio se ha sometido a la revisión por pares (evaluación que hacen expertos externos al trabajo) y se ha publicado en el The New England Journal of Medicine, lo que confirma la solidez de los datos obtenidos.

"Es un orgullo que la revista The New England Journal of Medicine haya aceptado estos datos, los publique y diga que este es un nuevo estándar de tratamiento para el cáncer de mama metastásico HER2-positivo, más aún cuando hemos tenido la suerte de liderar este estudio a nivel internacional”, ha destacado el doctor Cortés.

Así, este fármaco pasa a ser el nuevo estándar de tratamiento en segunda línea -el que se aplica cuando el primer tratamiento no da resultados- para pacientes con cáncer HER2-positivo, que afecta al 20% de las enfermas con cáncer de mama y que es uno de los subtipos más agresivos.

En el ensayo Destiny Breast-03 han participado 524 pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-positivo, reclutadas entre el 20 de julio de 2018 y el 23 de junio de 2020 en 169 centros de 15 países.