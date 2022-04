El horóscopo de hoy viernes 1 de abril de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si no quieres perder a la persona que está a tu lado, entonces debes comenzar a tomar decisiones desde hoy y a decirle lo que te sucede, las proyecciones son algo fundamental para el amor y la relación de pareja, sin ellas no sabemos dónde vamos pisando, no se puede vivir solo del presente en un compromiso que requiere seriedad.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No dejes que el infortunio de otros se convierta en el tuyo, tienes mucho por luchar aún y no es tiempo de rendirte, puedes ver que el éxito está cerca y si a la persona que tienes al lado no le está yendo tan bien como a ti, hazle saber que tus logros también le pertenecen.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Existe una persona en tu vida que te ha cautivado de una manera que no imaginabas, pero lo tomas como un amor imposible, no te quedes con lo que sientes dentro de ti, debes dejarlo salir en un momento, si no resulta, podrás pasar de forma más rápida a otra cosa.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Recordar por qué estás con la persona que está a tu lado es algo muy bueno, no lo debes olvidar nunca mientras se mantengan juntos, no olvides realizar este ejercicio el día de hoy, te hará apreciar mucho más a quien amas.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Nunca es bueno rendirse y entregar al destino lo que queremos para nuestra vida, si bien es cierto que a veces debemos entregarnos a lo que la vida nos ha deparado, la mayor parte del tiempo somos nosotros los que forjamos nuestro camino y tomamos las decisiones con respecto a lo que haremos para lograr nuestros sueños, no decaigas, aún no es tiempo de echarse a morir ni tampoco de decir que fracasaste en la vida.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No dejes que se vaya la posibilidad de obtener un ascenso en tu trabajo, será algo muy bueno con un excelente aumento en tus ganancias, pero si no le pones las ganas necesarias a tus labores, podrías perder la opción. Es una excelente jornada para compartir con tus seres queridos, no dejes que esta opción se pase, puedes encontrar mucha diversión y un buen rato si decides hacer esto el día de hoy.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

El amor marcha bien, solo debes tomar más en serio tu relación. Tienes una persona muy buena en tu vida, pero está pasando por un momento extraño, del cual te has dado cuenta, no dejes que pase la oportunidad de ayudarle a ver las cosas como son y apoyarle en su camino.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Comienzas a tener una nueva visión del mundo y de las cosas que te rodean, esto también lo puedes aplicar a las personas que comparte el día a día contigo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Excelente momento para comenzar a integrar a más personas a tu grupo de amistades, tienes la opción de conocer mucha gente nueva, dentro de las cuales has hecho muy buenas migas con alguien en especial, no tengas temor a incluirle dentro del grupo con el que pasas la mayor parte del tiempo, hoy es probable que tengan una reunión, dale un llamado para hacerle la invitación, será una buena adhesión al grupo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Aún no es momento de dar ese salto de fe que estás esperando para dar. En tu trabajo esta nueva visión será de mucha ayuda, ya que te permitirá ver mucho más allá y gracias a esto podrás tomar mejores decisiones, que se comenzarán a ver desde el día de hoy.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No es bueno actuar con frialdad con tu pareja, es mejor siempre tener una actitud buena pese a que quizás hayan tenido algún conflicto o tengan una pelea en este momento, ambas cosas deben estar separadas, estar lejos les hará solo distanciarse cada vez más y luego lo lamentarán si comienzan a separarse y no vuelven a unir sus caminos, recuerda que nada puede ser tan grande como para valer un distanciamiento con la persona que amas.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Estás en un conflicto constante con las personas que te rodean, no puede ser siempre así, si algo no te ha salido bien, no es culpa de los demás, quizás tampoco tú tienes responsabilidad en ello, necesitas comenzar a ver las cosas de manera más positiva y a ver de verdad a las personas que te rodean, muchos de ellos solo quieren tu bien y no intentan hacerte ningún daño.