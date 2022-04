El horóscopo de hoy sábado 9 de abril de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

En el amor, pueden ocurrir dificultades, ya que alguien ha estado tratando de entrar en la vida de tu pareja, de lo que te has dado cuenta, pero no has dicho algo hasta hoy, no dejes que las dudas o las confusiones nublen tu juicio y tu mente.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No escojas ir despacio en este momento, aún no estás en la etapa de tomar demasiados descansos o de sentir con el cuerpo cansado, tienes que activar tus músculos y tu cerebro, solo así podrás enfrentar todo lo que se viene para tu vida.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Estás integrando tu mundo al de la persona que tienes como pareja, lo que siempre es positivo, pero asegúrate de hacer algo sin su compañía el día de hoy, pueden comenzar a darse al menos una vez a la semana un momento para estar con la gente que tiene cada uno en su vida.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Si tienes algún dolor físico que se ha mantenido así por días, debes consultar a un especialista en la materia, no te arrepentirás si lo haces. Necesitas tomar más en serio a la persona que estás conociendo ahora.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tienes que comenzar a ver mucho mejor a la persona que tienes a tu lado, has olvidado el tenerle cerca y el observar cómo va su vida o lo que está deseando en este momento, el día de hoy procura darle importancia y hacer algo especial para el ser amado.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Debes mostrar un poco más de creatividad en tu trabajo, es importante que tus superiores vean que estás con la disposición de siempre intentar cosas nuevas e idear alternativas para lograr un mejor desempeño.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Una persona muy importante querrá ponerse en contacto contigo para hacerte una oferta de trabajo, no podrás rechazarla, ya que implica grandes beneficios para el futuro. Necesitas comenzar a ver mucho más allá de lo que estás mirando en este momento.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Estás en un muy buen momento para comenzar a cambiar cosas importantes en tu vida, puede ser que tengas las ganas de explorar nuevas alternativas de generar dinero, por lo que sí ha llegado a tu mente una idea que podría reportarte muchos beneficios más adelante, hazla realidad sin temor.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

El amor trae buenas cosas en este periodo, por lo que si estás conociendo a alguien o esperas hacerlo, podrías tener una relación muy larga con esta persona nueva, no dejes escapar la oportunidad de amar nuevamente, te lo mereces.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Una nueva persona está entrando en tu vida y puedes sentir que se trata de alguien que se quedará por mucho tiempo, no temas a hacer cosas que no habías hecho antes con esa persona, la intimidad es algo para experimentar y para descubrirnos a nosotros mismos y también a la persona que queremos.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un día muy bueno para comenzar a dar pasos importantes en el amor, si tienes una relación de pareja, entonces no tengas miedo a tomar un compromiso más serio, es probable que el día de hoy vivas una linda experiencia con el ser amado.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No dejes que se te vaya la oportunidad de darle algo importante a una persona que ha cautivado tu atención de una manera que no creías posible hace algún tiempo, recuerda que la vida nos sorprende todo el tiempo, especialmente en el amor.