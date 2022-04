El horóscopo de hoy martes 12 de abril de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No es bueno que tomes una decisión apresurada con respecto al amor en este momento, tienes que tomar un poco de distancia de la persona que estás conociendo, ya que es probable que te veas un poco apresurado y presionado a tomar una opción.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No dejes de hacer esa tarea importante que tendrás que sacar adelante el día de hoy. No es un buen momento para realizar una reunión de amigos o algo familiar, es probable que algunas personas en tu mundo estén pasando por algunos conflictos.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

El pasado es importante, pero es lo que dice su nombre, algo que ha quedado atrás, deja de recordarlo y hacerlo tu presente, no es bueno que comiences a traerlo a la realidad actual todo el tiempo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es un buen momento para tomar decisiones importantes sobre tu salud, haz cambios positivos en tu alimentación. Un buen momento para comenzar a tomar decisiones importantes en el amor, no dejes que se pase la oportunidad de volver a amar.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Un momento muy bueno para el amor y para la amistad, es probable que alguien te haga una invitación que no podrás rechazar el día de hoy, prueba a conocer gente nueva que está a tu alrededor y que no te has dado el tiempo de conocer por miedo a que te rechacen.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No dejes que un momento de separación con tu pareja les haga tirar por la borda todo lo que han conseguido juntos. Es tiempo de apurar un poco más las cosas en el amor, no siempre es bueno tener toda la paciencia del mundo con la persona que ha cautivado tu interés.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No es bueno siempre estar mirando hacia atrás, los logros que tuviste te han traído hasta este presente, que es igual de maravilloso, solo que quizás presenta retos más difíciles de lograr. No temas compararte con otras personas el día de hoy.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Otras personas podrían venir a decirte lo que estás haciendo mal en tu vida, pero solo debes darle la atención que merece si son personas de confianza para tu vida. Has dejado cosas sin terminar y eso lo podrás notar el día de hoy.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Debes comenzar a tomar decisiones más importantes en tu vida que te lleven a dar los pasos correctos hacia lo que más quieres y lo que siempre has soñado, estás en una buen época para comenzar a vivir nuevamente, si has pasado por algún problema importante hace poco tiempo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Un momento muy bueno para quienes se encuentran en una relación de pareja, podrían tener una agradable cena romántica el día de hoy junto al ser amado, es probable que alguien haga algún comentario acerca de lo bien que luce el otro.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Siempre es bueno invertir en nuestra casa. Preocúpate más por la persona que estás conociendo hace poco, es probable que se esté aburriendo de tu actitud un tanto lejana, no pierdas la oportunidad de seguir caminando junto a esta persona que te ha cautivado.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Es un buen día para comenzar a regalar una sonrisa a quienes te rodean, no es bueno que siempre estés con un ceño fruncido mientras hagas tu trabajo, debes comenzar a tener una mejor relación laboral con quienes te rodean en este ámbito.