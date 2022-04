El horóscopo de hoy jueves 14 de abril de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Es necesario que en el amor comiences a ver de verdad a la persona que estás conociendo, es probable que no hayas visto las falencias que tiene debido a la primera etapa de enamoramiento, pero el día de hoy te llevarás una sorpresa un tanto desagradable con una opinión que tiene sobre un tema que es de suma importancia para ti, será algo que podría separarles si no le ponen atención desde ya.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Un momento importante con uno de tus superiores hará que estreches lazos con esa persona, los cuales te podrían hacer notar frente a los demás, no dejes que algunos rumores que puedan haber te pasen la cuenta, debes tomar en cuenta los comentarios de la gente que importa, trata siempre te mostrarte de forma cordial en tu trabajo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Un momento de sinceridad en la pareja hará salir algunos pensamientos que pueden hacer sufrir al otro o a ti, si tienen algo importante que decirse, siempre háganlo con amor y respeto, recuerda que la persona que tienes a tu lado te ha acompañado en muchas cosas y ha estado siempre para ti.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Un momento muy bueno para la conquista, si estás en esta empresa de lograr la atención de alguien, entonces debes saber que tienes muchas posibilidades de tener éxito, pero debes aplicarte muy bien, es probable que la persona que tengas en mente esté con mucha desconfianza a tomar una nueva relación en su vida, dobla la mano al destino y revierte esta situación a tu favor.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Comienzas a ver en tu entorno que las cosas van mejorando de manera muy rápida para ti y para los tuyos no te desesperes con esto, no es bueno que incurras en gastos desmedidos si comienzas a generar más dinero.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Si tienes la posibilidad de asistir a una reunión de amigos el día de hoy, hazlo, no te arrepentirás de tomar la decisión. Una persona muy importante para tu vida está pasando por un momento complicado de salud, es probable que debas estar con la atención puesta en ella por un tiempo largo, no debes quitarle esta atención de encima, recuerda que es mejor actuar ahora antes de arrepentirse en el futuro.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Quienes estén esperando por el amor deberán seguir en esta espera, es probable que no estén listos para tomar una nueva relación, quizás la falta de tiempo o las obligaciones en este momento les impidan dar lo que una relación necesita, pero recuerda siempre que el amor no necesita tanto tiempo en cantidad sino en calidad, siempre es bueno tener a alguien en el corazón.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Recuerda consumir más vegetales y frutas, sobre todo por la mañana, no te arrepentirás. Es probable que alguien esté pensando en contarte un secreto importante, si lo hace, debes prometer que no dirás nada sobre el tema a ninguna persona.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tienes que estar más presente en tu hogar, es probable que tu familia comience a resentir tu ausencia. Las personas que están a tu lado comienzan a preocuparse por un repentino cambio de actitud que has tenido, es probable que vean que has cambiado un poco, si te sientes bien cómo estás en este minuto entonces trata de hablarles que solo se trata de un proceso natural que estás viviendo y que te sientes muy bien de la forma que estás ahora, no esperes que los demás lo entiendan de buenas a primera.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No pienses que la persona que estás conociendo no está siendo sincera contigo, es probable que solo esté pensando en cosas que no tienen que ver con la posibilidad de que ustedes puedan consolidar algo en el futuro, no todo el mundo gira en torno a ti.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tienes algo que confesar antes una persona muy querida para ti, es probable que te hayas sentido en un conflicto durante mucho tiempo con este tema, pero es importante que lo hagas, no siempre los demás van a adivinar lo que nos sucede en el interior, no es su misión de vida, tienes que tener la valentía de hacer esta revelación el día de hoy, será bueno para tu alma.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Es probable que la persona que conociste hace poco no se quede mucho tiempo junto a ti, puede pasar que ambos se den cuenta que no son tan compatibles como pensaban en un principio.