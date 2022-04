“Nos expusimos mucho en aquella época, pero también logramos muchos derechos”

Marta González apenas llevaba unos meses trabajando en la fábrica de Álvarez de Vigo cuando decidió unirse a Comisiones Obreras. El motivo era tan evidente como necesario: conseguir mejores derechos y condiciones laborales. La semana laboral de cuarenta horas, jornadas continuas, comedores adaptados dignamente y “cientos de pequeñas cosas” que fueron conquistando poco a poco y no sin esfuerzo, riesgo, organización y lucha. Era el final de la década de los sesenta y en Galicia se estaban gestando, poco a poco, algunas de las mayores huelgas generales de su historia que, además, transformarían para siempre el movimiento obrero gallego.

Por toda esa trayectoria vinculada al sindicalismo de clase, Comisiones Obreras rendirá un homenaje a Marta González coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores.

Cómo vivió usted aquel diez de marzo cuando fueron asesinados dos trabajadores de los astilleros Bazán en Ferrol, Amador y Daniel?

Pues muy mal. Nosotras estábamos trabajando y pensar que aquellos asesinatos se habían producido en una lucha obrera, nos sentó fatal. Era un momento en el que teníamos muchas luchas por conseguir derechos laborales. Nos sentó muy mal. Entonces ya se empezó a hablar de coger e ir a una huelga general.

Es decir, en marzo ya se empiezan a gestar esas grandes movilizaciones que llegarían en septiembre.

Claro, era lo que tenía que pasar. Teníamos mucho miedo en esa época porque sabíamos que cualquier día, la policía te podía detener, pero también había solidaridad de la gente. Me acuerdo que hacíamos muchas concentraciones en la zona de la Farola y cuando los grises venían a cargar, corríamos por Urzaiz para arriba y la gente nos abría los portales para escondernos y cerraban por dentro. Me acuerdo que en una carga con bolas de goma, me dieron en un pie y algunos vecinos que lo vieron desde el balvón, bajaron corriendo y me refugiaron en un portal.

Entró usted muy joven a trabajar en Álvarez. ¿Desde el principio se unió a Comisiones Obreras?

Pues sí. Yo entré en marzo de 1969 y ya entré escuchando todo lo relacionado con Comisiones. Luego me empezaron a explicar cómo funcionaban las reuniones y, al poco, ya empecé a ir a las xuntanzas en los montes. En A Madroa, principalmente. Al acabar el turno, salíamos todos y nos montábamos en el autobus colectivo para disimular y que la policía no supiese que nos íbamos a reunir, porque en la fábrica había siempre un social [un agente de la Brigada Político-Social]. Cada uno íbamos bajando en paradas diferentes y ya desde ahí nos íbamos por la carretera de Peinador hasta A Madroa o donde quedásemos. Allí hacíamos revisión de cómo iba la cosa y los pasos siguientes a seguir.

Desde marzo hasta septiembre pasaron seis meses. ¿Cómo fueron aquellos tiempos entre movilizaciones? ¿Cómo los recuerda?

Fueron meses difíciles. Fue una época en la que despidieron a bastante gente y muchos se quedaron en la calle. Tuvimos que reunir dinero para que pudieran comer, para lo básico. Algunos encontraron trabajo, pero otros no... Y así estuvimos hasta la amnistía.

Hay dos relatos entre los y las protagonistas de aquella época que he entrevistado. Unos dicen que lo que pasó en septiembre fue espontáneo y, otros, todo el contrario, que fue una labor de organización muy grande. ¿Usted que cree?

Yo sé que en la época íbamos organizados. Se nos decía cómo teníamos que actuar. Recuerdo todas aquellas reuniones clandestinas. Pero claro, también es verdad que luego se daban situaciones que no esperabas y había que reaccionar.

¿Cómo era el trabajo en aquel momento en la fábrica de Álvarez? ¿Había motivos por los que ir a la huelga?

Hace tantísimos años que ya me cuesta recordarlo, pero claro que las condiciones laborales de entonces eran muy diferentes a las de ahora: las semanas de 46 horas, la jornada continua, las exigencias de los jefes, tener derecho a comedor... Hubo muchísimas cosas que fuimos consiguiendo.

Por último, ¿le hace ilusión este reconocimiento que le van a hacer en el sindicato?

Me pone muy nerviosa, estas cosas no me gustan. Aunque yo me expuse a muchas cosas, creo que también hay otra mucha gente que luchó muchísimo y también lo merece.