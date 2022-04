Natalia era de origen ruso, tenía 53 años, vivía en Lloret de Mar (Girona) y era madre de un hijo y una hija mayores de edad. Este martes, su marido las mató a ella y a su hija de 18 años y posteriormente se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado por los crímenes. Natalia es la duodécima mujer asesinada por su pareja o expareja en 2022 en España, la número 1.138 desde que comenzaron a elaborarse los registros en 2003.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este miércoles la naturaleza machista del doble crimen y ha informado de que no constaban denuncias previas contra el agresor por maltrato.

En lo que va de año, 12 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas (en tres casos había denuncias previas por violencia de género), y un niño de 11 años y una chica de 18 han sido asesinados por sus padres en crímenes vicarios.

Un total de 10 menores han quedado huérfanos este año como consecuencia de la violencia machista, 346 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reiterado que la lucha contra la violencia machista es una cuestión de Estado en la que todas las instituciones han de poner "hasta el último recurso", pero ha matizado que sólo la implicación de la sociedad permitirá "llegar siempre a tiempo" para salvar a las mujeres y a sus hijos e hijas.

Se investigan dos asesinatos machistas en Lloret de Mar, una mujer y su hija. Todos los recursos institucionales disponibles son imprescindibles para acompañar a la familia en este momento doloroso y difícil. #NosQueremosVivas https://t.co/mV9S6IggRO — Irene Montero (@IreneMontero) 20 de abril de 2022

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha dicho que "no es asumible en una democracia que no haya una condena unánime a todos los asesinatos machistas" y ha pedido un mayor esfuerzo para reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: "Debemos mejorar. No es suficiente", ha aseverado.