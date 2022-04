¿Cómo renovar el carnet de conducir?

Si tienes el carnet de conducir es posible que lo hayas metido en la cartera y nunca más te hayas parado a mirarlo. Sin embargo debes tener en cuenta que el permiso de conducir en España tiene fecha de caducidad. Por lo que es importante conocer la fecha de validez del carnet de conducir para renovarlo a tiempo, ya que, una vez cumplida la fecha de caducidad, el permiso de conducir ya no será válido. Además, debes saber que la Dirección General de Tráfico (DGT) no va a avisarte si tienes el carnet de conducir caducado por lo que es muy importante que estés alerta.

¿Qué pasa si no renuevo el carnet de conducir?

El carnet de conducir B es el más común en España y tiene una vigencia de 10 años hasta los 65 años, a partir de esa edad la renovación del permiso de conducir deberá realizarse cada 5 años. Mientras que los permisos de conducir de las clases C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E tienen un periodo de vigencia de cinco años mientras su titular no cumpla los 65 años de edad. A partir de esa edad el período de vigencia será de tres años. Además, la vigencia del carnet de conducir está condicionada a que el titular no haya perdido totalmente sus puntos y a que cumpla los requisitos exigidos.

Pero, ¿qué pasa si tienes el carnet de conducir caducado? La respuesta es muy sencilla, si tienes el carnet de conducir caducado no estás autorizado para la conducción por lo que, a efectos prácticos, es como si no tuvieras carnet de conducir. Si coges el coche con el permiso de conducir caducado te enfrentas a una multa de 200 euros la pérdida de puntos, en el caso de que te paren los agentes de la autoridad y te pidan la licencia.

¿Cuándo puedo renovar el carnet de conducir?

Para renovar el carnet de conducir puedes presentar la solicitud desde tres meses antes a la fecha de caducidad. Además, debes saber que adelantar la presentación de la solicitud de renovación del permiso de conducir no supone, en ningún caso, que pierdas días de validez, ya que la prórroga se empieza a contar desde la fecha en que caduca el permiso o licencia.

¿Cuánto tarda en llegar el carnet de conducir?

Lo habitual es que un mes y medio después de renovar el carnet de conducir tengas tu nuevo permiso ya en tu casa. Mientras tanto, puedes conducir con el permiso provisional durante 3 meses. Este permiso de conducir provisional se entrega en el momento de realizar la renovación.

¿Cómo renovar el carnet de conducir?

Para renovar el permiso de conducir no es necesario realizar ningún examen, solo superar un reconocimiento médico. Para ello necesitas realizar un informe de aptitud psicofísica (certificado médico del carnet de conducir) en un Centro de Reconocimiento Médico y lo más habitual es que sea el propio centro el que tramite la renovación. Si no es así, también puedes realizar la renovación de tu permiso en la DGT, teniendo en cuenta que deberás aportar el informe de aptitud psicofísica expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, este certificado médico del carnet de conducir caduca a los 90 días hábiles de su expedición.

¿Dónde puedo renovar el carnet de conducir?

Puedes renovar el permiso de conducir en cualquier Centro de Reconocimiento de Conductores asociado. De esta forma no tendrás que acudir a las oficinas de la DGT, ya que automáticamente recibirás por correo ordinario el nuevo carnet de conducir.

También puedes renovar el carnet de conducir en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico. Entregando toda la documentación en nuestras oficinas. Para ello, necesitas solicitar cita previa por internet o llamando al 060 y entregar toda la documentación necesaria.

La página web de la DGT dispone de un listado en el que se pueden consultar los Centros de Reconocimiento de Conductores autorizados donde se puede renovar el permiso de conducir y obtener los reconocimientos médicos necesarios.

¿Qué documentación necesito para renovar el carnet de conducir?

Para renovar el carnet de conducir necesitarás acudir al Centro de Reconocimiento de Conductores o a la Oficina de Tráfico con la siguiente documentación:

DNI o Pasaporte.

Si eres extranjero comunitario: Autorización de residencia o documento de identidad de tu país, o Pasaporte junto con el Certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros.

Si eres extranjero no comunitario: Autorización de residencia en vigor.

Además, si renuevas tu permiso de conducir en la Oficina de Tráfico deberás presentar el informe de aptitud psicofísica o certificado médico, el justificante del pago de la tasa correspondiente y una foto de tamaño carnet.

¿Cuánto cuesta renovar el carnet de conducir?

Para renovar el permiso de conducir deberás pagar la tasa 4.3 que tiene un coste de 24,34 euros. Si el titular del carnet de conducir es mayor de 70 años la tasa será gratuita. Si por razones médicas la renovación del carnet de conducir es por un plazo inferior al establecido, las tasas a adquirir serán las siguientes: