El horóscopo de hoy viernes 29 de abril de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si estás viviendo aún con tus padres, haz algo importante por ellos el día de hoy, se lo merecen y puedes darle un momento de felicidad que hace tiempo están esperando. Si te dedicas a los negocios, es una buena idea el tomar riesgos el día de hoy, confía en tus instintos y no en lo que diga alguna información oficial.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

El amor se encuentra en un momento muy bueno, por lo que aprovecha de conocer a alguien nuevo o abrirle la puerta a alguien que está esperando por ti. Tienes una oportunidad de cerrar un trato importante el día de hoy, examina bien las condiciones de lo que vas a firmar, no te dejes engañar por palabras inteligente de personas que saben muy bien lo que hacen y engañan de manera profesional, siempre ten en cuenta tu visión de las cosas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No es un buen momento para hacer inversiones fuertes de dinero, es mejor que te mantengas así por un tiempo y que seas capaz de sobrevivir y cubrir tus gastos con lo que posees en este momento. Alguien está pensando en ti en este momento, pero tiene miedo a decírtelo, es probable que sepas de quien se trata, pero también tengas temor a pensar que es así, se trata de alguien que quizás consideras solo una amistad y no quieres romper su corazón.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Tienes que estar un poco más presente en la vida de las personas que amas, no es bueno que dejes de visitar a tu familia o que dejes de lado las juntas con tus amigos. Tienes la oportunidad de tener una muy buena jornada con la persona amada, no pierdas la posibilidad de demostrarle todo lo que le quieres.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Un momento de sinceridad con la pareja siempre traerá algo bueno para el futuro, aun cuando se deban decir algo que les puede herir por un instante. Algo muy agradable te sucederá en tu trabajo, este podría ser un punto de partida muy importante para una mejor proyección laboral, podrías tener incluso la oportunidad de subir de puesto, felicidades por esto, recuerda disfrutar de este buen momento con responsabilidad y seguir haciendo el buen trabajo que te ha hecho destacar hasta ahora.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No tengas miedo a dejar salir esa parte sensual que todos tenemos, es probable que el día de hoy tengas un encuentro amoroso con alguien, que pese a quizás no ser algo duradero en el tiempo, te enseñará muchas cosas a la hora de amar, recuerda que la pasión es muy importante en la pareja y tienes que aprender a conocer tu cuerpo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No dejes que el amor se escape de tu vida, es probable que estés teniendo miedo a querer nuevamente. Es un buen día para planear pasos a seguir y también para tomar decisiones con respecto a estudios o a trabajos que deseas desempeñar. Si estás planeando realizar un negocio, hoy debes dar los primeros pasos para lograrlo. Estás confiando poco en las personas que están a tu alrededor, lo que no es bueno, ya que estás dejando que se alejen de ti, no dejes que esto suceda.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Existe una gran posibilidad de enfrentar divisiones en la familia, las que provocarán que la jornada no sea muy buena, no dejes que esto te afecte, si eres una de las personas que está involucrada o de alguna forma eres parte de esta separación, entonces debes preocuparte y ser capaz de perdonar a quienes te han hecho mal, no es necesario volver a tomar un contacto frecuente, pero si tener una buena actitud frente a ellos.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

En tu trabajo pueden haber personas que no quieran tu éxito y eso lo puedes notar, no dejes que te amedrenten, pasa sobre ellos con respeto y siempre confiando en tus capacidades. Tenemos en nuestra mente un montón de enseñanzas y de condicionamientos que nos han inculcado desde pequeños, pero es momento de decidir por ti mismo y de tomar tus deseos como algo importante y fundamental para lograr tus objetivos.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No dejes que la vida te pase por encima sin hacer algo por lo que deseas, no será un buen negocio para ti y tampoco para los tuyos. El amor siempre trae buenas noticias a quienes se esfuerzan por lo que quieren, sobre todo quienes tienen en su mente a una buena persona que les quiere y que se siente orgulloso de quienes son, recuerda que si tienes la suerte de contar con una persona así en tu vida debes sentirte muy bien porque no todo el mundo tiene esa oportunidad.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Debes pedir a tu pareja el día de hoy que también se haga cargo de ciertas tareas domésticas que te están comenzando a agotar, ya que estás con demasiadas obligaciones, te responderá bien si le hablas con confianza y cariño. Estás liberándote de algunas cargas laborales que venían haciendo tu jornada demasiado pesada, es momento de comenzar a pensar en qué hacer con el tiempo libre que vas a tener, te recomiendo que veas la opción de practicar algún deporte o de hacer alguna actividad que disfrutes mucho.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Excelente jornada para compartir con tu familia o con tu pareja, no dejes de invitarle a una cena o a una reunión informal a tu casa a quienes más quieres. No dejes nunca de ser una buena persona con alguien que te ha ayudado mucho en tu camino, debes comenzar a poner atención a alguien que está necesitando tu ayuda, pero que no te lo ha querido decir por miedo o por vergüenza.