Las redes sociales siempre nos dejan momentos maravillosos para el recuerdo. A nadie le gusta suspender un examen y menos, por unas decimas casi del aprobado.

Pero la buena noticia, es que a veces hay profesores que le ponen algo de sentido del humor a tantos exámenes corregidos suspensos y dejan una observación con la que no sabes si llorar o reír.

La usuaria @crisvve compartió hace unos días con sus seguidores de Twitter un pantallazo de la contestación que le había hecho su profesor con la nota de su examen en la que había sacado un 4,59.

El profesor quiso comparar la nota de su alumna con la actual crisis que está pasando el equipo del F.C. Barcelona y le contestó con el comentario: "Eres como el Barça. Tendrás que reforzarte para ganar".

El tweet no tardó en hacerse viral y los usuarios no tardaron en comentar que ellos también quería que sus profesores les suspendiesen de la misma forma, incluso se animaron a comparar otros equipos de fútbol. El usuario @diegoliso_ comentó: "Ojala un profesor me hubiese dicho, eres como el Zaragoza, otro año sin pasar".

ojala un profesor me hubiese dicho, eres como el Zaragoza otro año sin pasar https://t.co/HoOjbeLO9N — dieGOD (@diegoliso_) 28 de abril de 2022

El tweet ya acumula más de "4600 me gustas" y lo que no sabemos es si @crisvv llegará a aprobar o no el examen final.