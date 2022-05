El horóscopo de hoy viernes 6 de mayo de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Un amor que no ves hace mucho tiempo podría volver el día de hoy, es probable que no exista la posibilidad de algo serio entre ustedes, pero si te encuentras sin pareja, siempre puedes disfrutar de un buen rato junto a una persona que ya conoces bien.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Podrías recibir noticias de una herencia que te dará un dinero que no tenía contemplado, podría ser una gran suma, la que deberías usar para un negocio o para arreglar tu hogar. Es probable que estés sintiendo que tu vida profesional se haya estancado y no logras ver un avance en ella, no te desesperes, porque se trata solo de una fase donde las piezas se están acomodando para que puedas dar un gran salto más adelante, continúa con el buen trabajo y comienza a pasar más tiempo con tus seres queridos.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Si tienes una buena relación de pareja, entonces es bueno que estés un poco más atento a las cosas que pueden estar flaqueando, aprovecha la buena relación para darle solución a lo que aún no ha mejorado entre ustedes. Te dirán un comentario muy positivo en el trabajo, pero estarás muy pendiente de otra cosa como para darte cuenta, procura agradecer lo que te digan, pon más atención.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Las deudas te pueden tener un poco agobiado, especialmente el día de hoy, donde quizás debas desembolsar una cantidad importante de dinero para apalear estos gastos, intenta salir pronto de todo lo que debes. Es un buen día para cerrar tratos de negocios o para firmar un contrato de trabajo importante, no dejes pasar esta oportunidad.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El amor está en una etapa un tanto extraña, ya que es probable que ninguna de las dos personas estén muy seguras de querer continuar el compromiso, no se dejen abatir por lo problemas, ni tampoco caigan en tentaciones que harían sufrir al otro, deben conversar seriamente las cosas y si aun así desean separar los caminos, háganlo de forma pacífica.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Siempre las personas muy seguras de sus sentimientos tienden a asustar un poco a quienes recién conoces, esto no quiere decir que no llegará nadie que apreciará esta forma de amar, siempre podrás contar con la posibilidad de que alguien llegue a tu vida y logre acoplarse a la forma que tienes de querer.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tienes una buena oportunidad de hacer realidad un plan que tienes hace mucho tiempo dando vuelta en tu cabeza, es importante que te sientes a pensar bien las posibilidades que tienes en este momento de hacer esto realidad. Tiempo de tomar decisiones en el amor y en los negocios, ambos se encuentran unido el día de hoy, por lo que puede significar que este sea un día bastante agitado para ti.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Las personas con las que trabajas están buscando una oportunidad de hablarte de algo muy importante, es probable que quieran que seas una parte mucho más importante del equipo, por lo que te darán una mejor proyección laboral entre todos.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Comienza a hacer más ejercicio, estás dejando que la vida pase y no te estás moviendo de tu asiento. No siempre tu familia estará en lo correcto, si tienes un problema con ellos o tu pareja ha tenido un conflicto con alguna persona de familia, no siempre debes protegerles, recuerda que aunque siempre serán tu familia también debes dar prioridad a la pareja con la que estás formando una familia propia, la cual pasa a ser tu núcleo más importante después.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás creciendo como ser humano, pero también debes hacerlo en otros aspectos, las finanzas son importantes en el día de hoy, por lo que debes poner ojo a los gastos que estás haciendo y buscar nuevas maneras de generar ganancias, es probable que no estés ganando lo suficiente y eso te tenga con desgano.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No dejes que los problemas que has tenido últimamente te hagan desistir de tus sueños, es importante que tengas siempre en tu mente el objetivo inicial, el que dio la partida a todo este camino que llevas andado. No es un buen día para el amor, por lo que si tienes una pareja, es probable que debas entrar en una discusión con el ser amado, será algo que se solucionará rápidamente si le dan poca importancia.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No dejes que otros decidan por ti, nadie tiene el derecho a decirte lo que debes hacer con tu vida y con tu futuro. Una excelente jornada para quienes tienen como trabajo las ventas y los negocios, es probable que el día de hoy te entreguen un incentivo para que logres llegar a una meta que tendrás en el trabajo, si eres tu propio jefe entonces tendrás un buen trato con alguien de mucha importancia.