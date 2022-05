Quién no ha soñado con una mansión de ensueño con una piscina propia en la que darse un baño rodeado de lujos. Casas gigantes que sólo pueden permitirse los más adinerados del mundo pero que nosotros podemos ver gracias a fotografías.

Así, hemos hecho una recopilación de estas mansiones, repartidas por todo el mundo, para ponernos los dientes largos y coger ideas por si algún día nos podemos permitir una.

Mansión con piscina infinita

Las piscinas infinitas son de las más bonitas sobre todo si tu mansión está mirando al mar. Esta está en Toronto (Canadá) y tiene varias piscinas que forman un recuadro y una cascada.

Mansión colonial

Si te gusta el estilo colonial esta mansión te encantará. Está en Vancouver (Canadá) y fue vendida por casi 16 millones de dólares. Siete habitaciones, nueve baños… ideal para una gran familia.

Piscina en altura

Hasta cuatro alturas tiene esta impresionante mansión en Bel Air, Los Ángeles (Estados Unidos) y en mitad de ella destaca la piscina en forma de L, que puede disfrutarse desde el primer piso y que llega hasta el primero.

En medio de la naturaleza

En medio de un bosque y rodeada de naturaleza podemos encontrar esta mansión, ubicada en Costa Rica. En ella predominan el hormigón y la madera con una piscina que preside la entrada.

El paraíso está en Maldivas

Estas villas de Maldivas seguro que las has visto en más de una ocasión. En medio del mar pero también con piscina incluída por si no quieres nadar entre los delfines.

Mansión en medio de la nieve

¿Quién dijo que en sitios donde nieva no hay piscina? Desde luego no fue el dueño de esta mansión en los Alpes suizos con 10 habitaciones y 10 baños y con piscina climatizada.

Lujo en Palm Springs

Desde luego que no será una mansión, serán varias, por lo que podemos ver en las imágenes. En California todo es a lo grande y hemos perdido la cuenta de cuántas piscinas tiene pero sí se indica que tiene siete habitaciones, doce baños y seis cocinas.

La mansión de Céline Dion

Con parque acuático. Ya no con piscina, con parque acuático. ¿Por qué no? No tiene nada que envidiar a los que hemos conocido y todo para ella sola en la soleada Florida.

Piscina infinita

Sí, nos gustan las piscinas infinitas. Como ésta en Knoxville (Tennessee, EE.UU) con vistas a la montaña y al lago, dos tumbonas dentro de la piscina y jacuzzi propio.

Lujo sencillo

Esta quizá sea la menos lujosa de las mansiones (sólo cuesta 1.200.000 dólares) pero nos ha gustado su piscina sencilla y su estilo vanguardista.