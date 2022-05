Dissabte la @GU_Figueres va sancionar un bar a Figueres on les noies entraven gratis i els nois pagaven entrada a 10€



Quan no paguem pel producte, ens convertim en el producte. No volem concebre la dona com a objecte de reclam, estem totalment en contra d'aquestes conductes pic.twitter.com/EEwIWG6csJ