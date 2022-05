¿Qué harías si te tocase la lotería? Frances y Patrick Connolly, un matrimonio de Irlanda del Norte, ganó en 2019 el sorteo del Día del Año Nuevo con un premio de 115 millones de libras (unos 135 millones de euros) y no dudaron en saber que hacer con el dinero.

Frances Connolly es profesora y trabajadora social y se considera «adicta» a ayudar a las personas. Por este motivo, quiso compartir parte de la cantidad del premio con sus amigos y familiares. Frances quería devolver toda la ayuda que había recibido hace años cuando lo necesitaban. "Teníamos vecinos con los que compartíamos muchas cosas y por eso pensamos en compartir el premio con todas las personas que cuidaron de nuestros niños cuando eran pequeños y mientras estábamos de viajes de negocios", relató en el periódico Belfast Live.

Connolly sabe que ganar una gran cantidad de dinero puede cambiar la vida de una persona, pero ella sigue siendo la misma y no ha cambiado nada su personalidad.

Según revela el matrimonio, en total han ayudado a más de 175 familias. "Hemos ayudado de manera directa a unas 175 familias y la buena noticia es que cada uno de ellos se lo ha pasado a otras personas. He llorado mucho, incluso del cansancio, ha sido muy emotivo, pero a veces me supera. Por eso, tenemos una regla: una vez que el dinero llega a su cuenta bancaria, no volvemos a hablar de eso", cuenta.

Otros actos de caridad

Connolly tiene un amplio historial de actos de caridad, ya que cuando era niña se ofreció como voluntaria en St John Ambulance y también estableció una línea de ayuda para el SIDA cuando era estudiante en Belfast. Además, ha creado dos fundaciones benéficas: una que lleva el nombre de su madre, Kathleen Graham, y la fundación PFC Trust, que ayuda a las personas mayores y refugiados de su ciudad natal en Irlanda del Norte.

La pareja también se ha volcado en más temas sociales. Frances Connolly pagó el billete de autobús a un refugiado de 13 años para que el joven pudiera ir a colegio a diario y en la pandemia donaron dinero para nuevas máquinas que aceleraran el proceso de fabricación de equipos de protección para los sanitarios.