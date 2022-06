La temporada de festivales ha comenzado y se nota. Los dos años de parón por la pandemia no han hecho más que aumentar las ganas por estos grandes eventos musicales al aire libre y muchos festivaleros ya están preparando su kit esencial para sobrevivir a un festival. Si eres veterano y ya formas parte de la fauna festivalera que recorre cada año el circuito de conciertos de verano, no tendrás dudas sobre qué llevar a un festival. En cambio, si es tu primera vez es muy importante que conozcas los objetos imprescindibles para llevar a un festival, porque olvidarte de alguno de ellos puede truncar la fiesta.

Lista de cosas que llevar a un festival de música

Ropa

Es posible que cuando pienses en acudir a un festival te veas a ti mismo como si estuvieras en Coachella, todo glamour y purpurina. La realidad es que, dependiendo del tipo de festival, purpurina hay mucha y glamour... poco.

La mejor forma de elegir la ropa que vas a llevar a un festival es consultar primero el tiempo que hará esos días en la ciudad o pueblo donde se celebre. Como comprenderás, no es lo mismo acudir al Low Festival de Benidorm en pleno mes de julio que ir al Resurrection Fest de Lugo. Y es que no solo las temperaturas serán diferentes, también lo será el recinto si llueve.

Muchos grandes festivales de música se celebran en zonas verdes o terrenos sin asfaltar que se convierten en un auténtico barrizal cuando caen tres gotas de lluvia. Si es tu caso, asegúrate de llevar calzado cerrado o botas de agua, por si acaso. Por otra parte, nunca está de más meter en la mochila un chubasquero de plástico, de esos tipo parque de atracciones porque siempre puede haber sorpresas. Si no, que se lo pregunten a los asistentes al Arenal Sound de 2015 en Burriana, que tuvieron que ser desalojados por las lluvias torrenciales.

Como decíamos, la previsión meteorológica influirá en la ropa que meterás en tu maleta, pero también lo hará el estilo musical del festival en sí. Pero si lo que buscas es un uniforme festivalero estándar lo ideal es llevar unos vaqueros cortos, una camiseta sencilla que puedas manchar o, en su defecto, una camisa hawaiana, sombrero o gorra y unas zapatillas cómodas tipo Converse.

¡Ah! Y no te olvides de incluir una sudadera por si por la noche refresca.

Mochila o riñonera

El uniforme imprescindible de cualquier festivalero incluye también una mochila de cuerdas, de esas que no vuelves a utilizar el resto del año. Cuanto más llamativa sea, mejor. Pero si lo que buscas es ir realmente cómodo y no tener que preocuparte por los amigos de lo ajeno te recomendamos que lleves una riñonera.

Sí, sí, no te preocupes, no has atravesado un portal dimensional y has acabado en los años 80. Las riñoneras vuelven a estar de moda, sobre todo para los festivales y, al igual que las mochilas de cuerdas, cuanto más vistosas, mejor.

Complementos festivaleros

La pintura corporal, la purpurina, las plumas, las lentejuelas o los flotadores son algunos de los complementos inseparables de muchos festivales. El límite está en tu imaginación.

Objetos básicos para llevar a un festival

En tu mochila de cuerdas o riñonera deberás meter todos los objetos importantes como:

Móvil

Dinero

Tokens

Batería externa para el móvil

Llaves

Documentación

Protección solar

Gafas de Sol

Abanico

Recuerda que en la mayoría de festivales no podrás acceder con cámaras fotográficas, a no ser que seas de prensa, palos selfie o botellas de alcohol, petacas o similares. En el caso de botellas de agua, generalmente estas sí están permitidas, siempre y cuando sean blandas y no lleven tapón.

Equipamiento de acampada

Algunos festivales de música incluyen también zonas de acampada, como ocurre con el Leyendas del Rock de Villena. Si es el caso, aquí tienes una lista de los objetos de acampada imprescindibles para un festival: