"Se puede abordar lo serio desde la frivolidad; el humor es universal"

Samantha Hudson es polifacética y ello se ve reflejado en su participación en el Culture & Business Pride. Llega a Tenerife para subirse al escenario del Teatro Guimerá el miércoles 15 de junio, primero para presentar ‘The Creative Mind’ y más tarde ofrecerá su espectáculo ‘Liquidación total’ dentro de ‘Showtime with Samantha’.

¿Qué opina de un festival como Culture and Business Pride?

Ya era hora de que se llevaran a cabo este tipo de iniciativas, la cultura necesita espacios de hibridaje como este, donde converjan todas las disciplinas posibles formando una mixtura de todo lo que mola, sobre todo si las invitadas tienen semejante nivel.

¿Qué tiene preparado para su participación en esta cita?

En lo que respecta al espectáculo con el que llego a Tenerife, vengo a ofrecer mi última propuesta hasta la fecha, una Liquidación total del repertorio de mi último álbum y los grandes éxitos de mi corta pero intensa carrera. Siempre lo defino como un concierto de los Cantajuegos si fueran puestos de ácido. En cuanto a la especie de charla-simposio-conferencia-presentación de Powerpoint estaré confesando mis más íntimos secretos y respondiendo a las dudas del público que espero no sean pocas.

¿La reivindicación con humor entra?

Cuando era pequeña me sentía incapaz de tragarme las pastillas que me recetaba la pediatra, entonces mi madre las colocaba estratégicamente en un yogur azucarado y conseguía que las tomara sin darme ni cuenta. El humor es el yogur y las cuestiones sociales son la pastilla. Se puede abordar lo serio desde la frivolidad igual que se puede tratar desde el rigor el tema más absurdo. Lo único que está claro es que el humor es un lenguaje universal.

Es cantante, actriz, activista… ¿Explota todas estas facetas en su espectáculo? Y usted, ¿prefiere alguna forma de expresión en concreto?

Yo soy una chica explosiva así que en mi espectáculo intento dinamitar todos los campos posibles. En cuanto a la forma de expresión me gustaría comunicar con sombras chinas pero es una disciplina que no domino todavía.

¿Qué tiene la música que sirve para reivindicar tantos ideales y llega a tanta gente?

Las cosas más importantes de la humanidad se han entendido al compás de la música, como el abecedario o las tablas de multiplicar. Con las reivindicaciones ocurre lo mismo. Las melodías, los ritmos y los fraseos son excelentes recursos nemotécnicos y las de una canción pueden convertirse en una poderosa herramienta para difundir un mensaje, imbuir un sentimiento o alentar unos ideales. La música es un vehículo dispuesto a cargar con cualquier pasajero.

Usted se muestra en contra de la homofobia y la discriminación, pero también habla del capitalismo, el consumismo o la religión. Son temas que despiertan muchas susceptibilidades. ¿Cómo afronta las críticas?

Depende del punto de partida. Si el reproche es sensato siempre es buen momento para rectificar, si por el contrario es una crítica desmedida y la situación me sobrepasa me voy a la peluquería y me hago unas mechas.

¿Prepara ya nueva música?

Una chica todoterreno siempre guarda un as bajo la manga y suele ocurrir que cuando acabas de presentar un lanzamiento ya estás pensando en el siguiente. De momento estoy centrada en mi último álbum y en seguir viva para cuando termine la gira porque ¡tenemos más de 40 fechas confirmadas! Pero sí, ya estoy tramando mi próximo acto de terrorismo musical.