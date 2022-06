Los guardianes del Camino de Santiago

Mil kilómetros a pie por el Camino Jacobeo de la Vía de la Plata dan para mucho. Un peregrino se pierde y no puede llamar porque no tiene cobertura. Un ciudadano alerta de la desaparición de un familiar que estaba en plena caminata y lleva dos días sin comunicarse. El usuario de un albergue quiere informar de un robo adjuntando un vídeo. Una mujer se siente intimidada durante una etapa por alguien que la inquieta. Estas y otras situaciones ya tienen un protocolo inmediato para poner en aviso a la Guardia Civil, que ha reforzado la seguridad de los peregrinos camino de Compostela a través de una mayor presencia física, pero también de herramientas como la app ‘AlertCops’, capaz de localizar a las personas, de seguir sus últimas posiciones, de recibir sus avisos e incluso de lanzar alertas (tormentas, ola de calor...), que el caminante recibe en su móvil.

Santiago, tras Roma y Jerusalén, es el tercer gran destino de peregrinación cristiana del mundo. Y este año se prevé mayor afluencia a través de las distintas rutas jacobeas en territorio nacional, "cuyo movimiento tendrá un importante impacto a nivel local a lo largo de todos los municipios ubicados en el Camino de Santiago", explica Israel Bolaños, responsable de la Oficina de Comunicación de la Comandancia de Cáceres. La razón es que el 31 de diciembre de 2020, durante la apertura de la Puerta Santa, el nuncio del Papa declaró una prórroga del Año Santo ordinario hasta el 31 de diciembre de 2022. Y ello, unido a las ganas de retomar las salidas tras la pandemia, genera un aumento de afluencia.

Más patrullas

Por ello, la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha incrementado la presencia de patrullas en los itinerarios de la Vía de la Plata que discurren por la provincia, «especialmente donde se prevé una mayor concentración de peregrinos», indica Israel Bolaños. Un despliegue que pretende mantener un elevado nivel de seguridad y eficacia en la ruta jacobea, y evitar aquellas amenazas que puedan generar inquietud en los peregrinos. "El objetivo consiste en garantizar la protección a lo largo del camino durante la celebración del Año Jacobeo 2022, y en particular en aquellos periodos en los que se espera un aumento de peregrinos, como Semana Santa o verano", explican desde la Comandancia. No es Cáceres una provincia con especiales incidencias, pero la Guardia Civil prefiere estar vigilante y que las cifras a la baja no aumenten.

Así, además de la presencia física, con agentes supervisando que todo marche bien sobre el terreno, la Comandancia cuida vía digital al caminante para que pueda comunicar cualquier incidencia y mantenerse localizable. En este objetivo, agentes y peregrinos cuentan con una ayuda tecnológica muy versátil y útil, especialmente en tramos tan largos y despoblados como los de la provincia cacereña. Se trata de la aplicación ‘AlertCops’, gratuita para dispositivos móviles, con la que el caminante podrá comunicar en tiempo real cualquier tipo de alerta o emergencia, además de enviar su posicionamiento de forma automática a la Guardia Civil si necesita una ayuda más inmediata.

Esta app (puede descargarse en https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/) permite además llamadas y alertas geoposicionadas para una atención rápida, así como activar un chat directo (tipo WhatsApp) con el centro de seguridad de la Benemérita más cercano, y el intercambio de todo tipo de información, fotos y vídeos. Su instalación está disponible en 7 idiomas y cuenta con traducción del chat en tiempo real en 100 lenguas distintas. Solo en lo que va de año ha registrado 70.840 descargas y 70.479 alertas.

También incluye un servicio de avisos: los ciudadanos pueden activarlo para recibir mensajes de seguridad. Por ejemplo consejos, recomendaciones de la Guardia Civil ante una situación concreta de un tramo, previsión de mal tiempo e incluso un aviso general a los ciudadanos y caminantes que dispongan de esta app en determinada zona, si hubiera que localizar a un peregrino desaparecido.

CONSEJOS La Guardia Civil recomienda a los peregrinos llevar siempre el DNI y la tarjeta sanitaria.

Vigilar las pertenencias, en especial dispositivos electrónicos, documentación, dinero y objetos de valor.

Evitar caminar solo, de noche o con mala meteorología. Compartir la ruta con otros peregrinos.

Respetar el medio ambiente, los elementos señalizadores de la ruta y la propiedad pública y privada. Ser corteses con los vecinos.

Desconfiar de los extraños, sobre todo si se aproximan demasiado de manera indebida. No seguir a las personas que ofrecen atajos o propuestas fuera de ruta.

Cuidar de los servicios comunes (albergues, puntos de información y descanso...).

Preservar el patrimonio histórico-artístico.

Indicar con frecuencia a los allegados la ubicación. Llevar siempre móvil con batería.



Como novedad para este Año Santo, la app cuenta con la función ‘Guardián Público del Camino de Santiago’, con la que el peregrino no solo compartirá su posición actual, «sino que un centro de la Guardia Civil, gestionado 24 horas los 7 días a la semana, tendrá la opción de acceder a sus últimas 10 posiciones, pudiendo hacer un seguimiento de buena parte de su ruta», detalla el responsable de Comunicación de la Comandancia de Cáceres.

Es más: los agentes dispondrán de datos relevantes sobre el estado de la cobertura y batería del dispositivo de los usuarios. Datos muy relevantes en caso de extravío o desaparición. Existe además la opción ‘guardián privado’, con la que los peregrinos pueden compartir en tiempo real sus posiciones y movimientos con familiares, allegados u otro compañero que vaya a distinto ritmo. En caso de alerta, también recibe el aviso.

La Guardia Civil es la institución policial responsable de velar por los 4.000 kilómetros de rutas jacobeas, de ahí su presencia permanente en los distintos tramos y su relación directa con los ciudadanos, los ayuntamientos y el tejido social que rodea estos caminos. Además de proteger al peregrino y prestarle una atención próxima y de confianza, su función también consiste en evitar daños en las rutas (señalización, infraestructuras...) y en su patrimonio histórico y artístico, así como garantizar la seguridad vial, preservar los espacios medioambientales y velar por un alojamiento seguro.