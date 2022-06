Hoy hay luna nueva, fenómeno que siempre significa el inicio de un nuevo círculo. La luna nueva de Cáncer de hoy -28 de junio- significa, especialmente para cuatro signos específicos del zodiaco, que se abrirán nuevas puertas, comienzos y posibilidades.

Una luna nueva en Cáncer, signo representativo de las emociones, significa cambios en las relaciones amorosas, amistades y familiares: los sentimientos de todos los signos están a flor de piel y es muy probable que se experimenten cambios significativos que te harán empezar el verano pasando página o comenzando otras nuevas. Pero, cuidado, porque esta luna nueva viene con la transición de Júpiter a Aries y estos cambios pueden venir cargados de impulsividad y decisiones que no siempre pueden gustarte a largo plazo... piensa bien si de verdad quieres hacer lo que estás pensando y cuenta hasta diez.

A continuación os dejamos algunos consejos para los cuatro signos a los que más afecta este novilunio de Cáncer. Ten en cuenta que si tu ascendente es lunar también deberías apuntarte los siguientes consejos y otros muy especiales para ti:

Aries

Esta luna nueva de Cáncer hará que des un giro bastante radical o significativo en casa y en tus relaciones más íntimas. Vas a tener la necesidad de dar un golpe sobre la mesa y hacer un listado de las cosas que necesitas para expresárselas a los demás: ¡bien hecho! Recuerda hacerlo con tacto para no causar un desastre con aquello que debería ser, simplemente, mostrar tus necesidades. Escucha lo que dice tu corazón y fíate de tu intuición.

Cáncer

Aunque seas un signo introvertido, Cáncer, te gusta que te miren (y te admiren). Esta luna nueva en tu signo traerá para ti un aura especial que hará que destaques por encima del resto. Además, han pasado muchas cosas y sientes que ya no eres la misma persona. Es hora de tomar medidas, agarrar las riendas de cosas que debías del pasado y afrontar -este año sí que sí- las riendas de tu vida con los deberes hechos, retomando los que te dejaste a medias.

Libra

Estos últimos días habrá ido todo muy bien en el entorno laboral o social. Has sacado adelante proyectos muy importantes con gran éxito y has recibido algún que otro halago. Esta luna nueva de Cáncer te va a afectar positivamente, "iluminándote" y ayudándote a apostar por tus proyectos mejor que nunca. Todo esto se puede traducir en nuevas oportunidades laborales, mejoras en tu puesto de trabajo y, después de todo el esfuerzo, poder alcanzar la meta que llevabas persiguiendo durante mucho tiempo.

Capricornio

Con la luna nueva del 28 de junio los Capricornio van a dar un giro inesperado: has cerrado círculos muy importantes de tu vida durante este año y ahora se están abriendo otros que no habrías imaginado. Eres muy prudente y esto puede no gustarte un pelo, Capricornio, pero recuerda que no todo lo que pasa es como para llevarse un susto. Debes aceptar que desempeñas un papel importante en la vida de otras personas y no tener miedo a comprometerte -sabes que cumples-. En el plano de las relaciones vas a sentir "revelaciones" importantes que no habrías imaginado hace unos años y que ahora te parecen de lo más natural.

Ascendentes lunares

Aquellas personas cuyo signo estaba en la casa 1 cuando nacieron (esta se determina según la hora) tienen un ascendente lunar. La hora lunar o signo lunar tiene relación según la posición de la luna la hora y el día de nacimiento. Por lo tanto, se puede compartir signo del zodiaco pero tener o no signo lunar.

En el caso de que tu signo tenga un ascendente lunar, la luna nueva del 28 de junio te afectará muy directamente: vas a zanjar definitivamente asuntos que ya habías cerrado pero aún seguían rondándote la cabeza, vas a atreverte a tomar otros que estaban pendientes y habías dejado de lado. Es el momento de mover ficha o de cambiar de tablero.

