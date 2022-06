El horóscopo de hoy miércoles 29 de junio de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No importa si otros te han dicho que no es necesario agradecerles algo que han hecho por ti, nunca dejes de tener gratitud hacia las personas que se han portado bien contigo. Reflexionar sobre lo que estás viviendo en este momento siempre viene bien.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es probable que haya pasado algún tiempo sin que veas a tu familia, no debes dejar que siga pasando el tiempo y no ver a tus seres más queridos, siempre han estado para ti y han tenido la capacidad de estar a tu lado cuando lo necesites.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es tiempo para manifestar tus ideas en el trabajo, recibirás muy buena acogida con una idea que tienes hace mucho tiempo y que vienes madurando, ya está en una buena etapa de madurez esta idea por lo que es bueno que propongas lo que quieres hacer.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Exceso de trabajo y preocupaciones económicas serán la tónica del día, por lo que debes intentar relajarte y cobijarte con quienes más se preocupan por ti. Es fundamental enseñar a los hijos el valor de la comunicación y la forma que deben enfrentar el mundo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Amigos vendrán en tu ayuda el día de hoy, si es que estás pasando por un momento difícil. La amistad es algo que se cultiva y que tienes que ir creciendo y a la vez mutando en el tiempo, algunos amigos pueden llegar a parecer como hermanos para nosotros.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Debes confiar más en tus instintos, sobre todo en el trabajo. Tu buen ojo para los negocios te está entregando muy buenas regalías, pero hay opciones que no estás viendo ya que te estás fijando solo en un área, puedes expandir tus horizontes si lo deseas, comienza a buscar más opciones.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Un familiar intentará dejarte a ti como la persona responsable de una desunión dentro del grupo, intenta explicar que tú no tienes algo con ver con esta situación y llama a la cordura a todos. Alguien te contará un secreto de otra persona que conoces.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

La oportunidad de ser feliz con esa persona que quieres está a la vuelta de la esquina y puedes sentirlo, no dejes que esta posibilidad se vaya y comienza a dar los pasos que te llevarán al éxito en esta nueva aventura. Los momentos buenos se viven siempre de manera alegre.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Temores del pasado podrían volver el día de hoy, no dejes que te afecten de manera que no puedas tomarle importancia a las buenas cosas que pueden estar llegando a tu vida. No dejes que el amor se vaya por culpa de los errores que cometiste en relaciones anteriores.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tu pareja te pedirá explicaciones por una situación confusa o por posibles rumores que haya escuchado sobre ti, si esto sucede habla siempre con la verdad. Es momento de tomar decisiones serias sobre tu futuro laboral.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Comienza una nueva etapa para Acuario y puedes sentirla. Es probable que alguien que ya no está en este mundo venga a tu mente el día de hoy, será muy lindo para ti, aprovecha esta instancia para recordar las buenas cosas que te aconsejó.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

El trabajo está necesitando más compromiso de tu parte y también lo está requiriendo el equipo con el que compartes labores, no empieces a apartarte del grupo, no es bueno, siempre es mejor intentar ser parte del grupo.