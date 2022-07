El horóscopo de hoy viernes 1 de julio de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Existe gente en tu vida que está pidiendo a gritos que la escuches o la atiendas, no dejes que la carga laboral o el estrés del día a día te aleje de tus seres queridos, siempre debes dar un espacio a la gente que te presta atención cuando tienes un problema. Si tienes cosas importantes en la vida y no las estás viendo de buena manera, tienes que comenzar a estar un poco más consciente ello, no pienses que todo lo tienes solucionado y que lo que posees estará para siempre, no es así, nunca tendrás todo asegurado.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Si te encuentras en pareja, es momento de dar vuelta las cosas y aceptar que tu pareja se haga cargo de algunas tareas en el hogar y con respecto a las finanzas. Si te ofrece compartir gastos, buscar un empleo o aportar de otra manera a la familia, dale la oportunidad. Es probable que estés experimentando dolores de cabeza un tanto intensos por las noches, esto se puede deber a la mala alimentación y a la posibilidad de que estés pasando por situaciones de estrés que quizás ni siquiera te has dado el tiempo de aprender a manejar.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Hoy se mostrarán las mejores opciones para que logres ascender en el trabajo, verás que no es algo imposible, sino que al contrario. Es probable que alguien que es de tu total confianza cometa una infidencia el día de hoy que te llevará a pensar en la posibilidad de dejar su amistad de lado, es mejor que intenten darle solución al problema que tienen en vez de perder todo el camino que han recorrido juntos.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

La noche será un buen momento para un encuentro romántico, estés en pareja o no, una cena a la luz de las velas, música lenta y mucho romanticismo será un final perfecto para un buen día. Consigue una planta, en especial una que de flores, será bueno para tu hogar. Un viaje no programado podría ocurrir el día de hoy, no será a un lugar muy lejano, pero de todas formas podrás tomar aire fresco y salir un poco de la rutina, aprovéchalo y disfruta aun cuando sea algo laboral.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Día de estrés, es probable que tengas que ayudarte con un té relajante. Si pides el consejo de alguien es para tomarlo y hacer caso en sus indicaciones, si solo quieres ver otro punto de vista ten una conversación con algún amigo, pero no le pidas que te diga qué debes hacer. Varias invitaciones podrían llegarte el día de hoy, pero probablemente no tengas tiempo para asistir a ninguna de ellas.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No te preocupes tanto por la molestia que le pueda generar a tu pareja el que hables con otras personas, mejor hazle saber que debe tener confianza en ti, porque es la base de toda la relación sana. Un familiar está esperando recibirte en su casa, hazle una visita, no dilates más el asunto porque tendrás un excelente momento. Cuida tus articulaciones, consume más alimentos altos en calcio.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Etapa de cambios, de comprensión con el medio que te rodea y de aprender a conocerte mejor. Darse momentos de descanso es importante, pero no abuses de ello. No es bueno que te des mucho tiempo de descanso el día de hoy, es mejor que estés más dispuesto a trabajar y a esforzarte un poco más en las cosas que quieres, no siempre vas a poder descansar y darte momentos de ocio.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Es probable que el ritmo de vida que existe en la actualidad te esté pasando la cuenta y no te hayas dado cuenta que este sea el motivo de tu cansancio, las cuentas, el tráfico, el poco tiempo con la familia, todo eso se acumula en nuestro interior y nos produce malestares, intenta relajarte. Usar flores, esencias, fragancias u otro tipo de aromas que incentiven la pasión será siempre una buena idea.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Aceptar a los demás tal cual son presenta algunas dificultades, sobre todo para alguien que es exigente. Es normal que sientas que la vida a veces se pone un tanto difícil, recuerda que se va armando de a poco, como un rompecabezas, a veces es probable que algunas piezas parezcan perdidas. Un giro inesperado en el resultado de un trabajo puede traerte complicaciones el día de hoy, procura estar preparado para momentos adversos, en especial con tus compañeros de trabajo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Nuevos proyectos podrían llegar para quienes estén terminando sus estudios, aprovecha el momento para comenzar con el pie derecho tu entrada al mundo laboral. No dejes que los errores del pasado mellen en la pareja, la persona amada no tiene la culpa ni tampoco tú, son solo cosas que sucedieron, olviden las equivocaciones y sigan adelante, ya que el amor es mucho más fuerte. Usa zapatos cómodos después de trabajar, puedes tener dolores de pies, opta por un masaje de vez en cuando .

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

El día puede presentar problemas para realizar sus labores, por lo que será mejor que se tomen un día libre, si es que pueden. Si puedes dedicarle gran parte del día a tu pareja, entonces dale lo que necesita, está extrañando tu compañía y lo sabes bien. Acuario debe darse tiempo en este día para compartir con las personas esenciales de su vida.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis tiene un momento para relajarse, pero todo depende de lo mucho que tengas que hacer. Un familiar estará dispuesto a ayudarte en un tema económico que estás necesitando urgentemente, acepta la ayuda solicitada, no te arrepentirás. Los solteros necesitan idear una mejor estrategia para lograr conocer a la persona que desean, es probable que estés dejando de lado preocupación por tu apariencia física, vuelve a hacer ejercicio y a tener un estilo de vida sana.