Una "operación salida" con trucos para ahorrar gasolina

Isabel Méndez Pérez, de La Caridad (Asturias), puso ayer rumbo a las siete de la mañana hacia Extremadura. A mediodía ya estaba en Hervás (Cáceres) visitando el barrio judío y su ruta en coche seguirá en los próximos días por Guadalupe y el Valle del Jerte. Ha hecho cálculos y "la subida de los carburantes nos supone gastar en estas vacaciones en gasolina casi un 50 por ciento más que hace un año. Pero es necesario un poco de desconexión, así que, mientras se pueda, hay que disfrutar".

Isabel Méndez y su familia fueron ayer de los asturianos madrugadores en sumarse a la primera "operación salida" del verano. Un trasiego en busca del descanso vacacional que, según la DGT, supondrá unos 93.000 desplazamientos por las carreteras asturianas desde ayer hasta mañana. Por toda España los movimientos serán de unos 4,5 millones de vehículos.

Con una media de 2,14 euros/litro la gasolina y 2,08 euros/litro el gasóleo, según el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, todo el mundo tiene muy claro que este año moverse en coche va salir mucho más caro. La estimación, según los precios de las gasolineras asturianas, es que de julio del 2021 a hoy los precios de los carburantes han aumentado entre 0,73 y 0,80 céntimos más, respectivamente. Y eso en un depósito de 50 litros supone que llenar el tanque del coche particular puede suponer estos días entre 36 y 40 euros más.

Para muchos, una fortuna que se compensa con las vacaciones. Enrique Alfonso es de los asturianos que reconocen que en cuanto puedan cogerán el coche para viajar a algún punto del Norte. "Aunque lógicamente la subida del carburante se nota, voy a seguir viajando como los veranos pasados", recalca.

Para los que como Enrique Alfonso no van a dejar de moverse en coche, lo importante es saber cómo hacerlo de la forma más eficiente. Porque en esa conducción se pueden ahorrar muchos euros. Según los portavoces de la red de gasolineras Plenoil, existen algunas recomendaciones para ahorrar combustible en momentos tan específicos como los de la "operación salida", caracterizada por caravanas, conducción más lenta y algo más dispersa para quien no conoce bien los destinos. Con ritmos cambiantes en la marcha y con vehículos, en muchos casos, expuestos a la continua radiación solar. Una conducción eficiente empezará por mantener una velocidad uniforme sin superar los 120 kilómetros/hora, pero también influirá el nivel de aire de los neumáticos, el peso que lleve cargado el choche, el buen uso del freno del motor... Es bueno no perder las pistas.