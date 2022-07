El horóscopo de hoy domingo 7 de julio de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy domingo en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si tienes hijos, encuentra manera de pasar un tiempo de calidad que puedes tener con ellos, te extrañan y necesitan de todo tu apoyo para su crecimiento. Procura estar alegre el día de hoy, sobre todo en tu trabajo, tendrás una larga jornada.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Un día para el ahorro y para cuidar las finanzas, recuerda que esto también significa que no debes incurrir en gastos fuertes ni tampoco en invertir grandes sumas en algo que no necesitas, no es una jornada para despilfarrar dinero.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Si uno de tus hijos, si es que los tienes, tiene un problema conductual el día de hoy, debes enseñarle que en la vida siempre hay castigos cuando no hacemos las cosas bien, por supuesto hablo de algún tipo de castigo que no implique algo físico, sino algo que le dé una buena lección.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es muy posible que tu familia esté pasando por un delicado momento a causa de un problema de salud que puede estar afectando a uno de sus integrantes, si tienes la posibilidad de ayudar en este proceso, hazlo. No dejes que los miedos te bajen el ánimo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Si tienes una buena familia detrás, que te apoya y te quiere tal cual eres, que celebra tus éxitos y te levanta en tus fracasos, comienza a darle un poco más de valor, no debes perder tiempo valioso antes de decirle lo mucho que les quieres. El amor está en un muy buen momento.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Virgo es un signo muy fuerte y decidido, es probable que te encuentres con algún problema el día de hoy, nada fuera de lo común. Si eres capaz de entregar amor y paz a las personas, eres capaz de lograr muchas cosas.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Si tienes la posibilidad de elegir lo que quieres hacer más adelante, es importante que tengas la consciencia de la decisión que estás tomando y también de sopesar las posibles consecuencias que esto conlleva.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Siempre que necesites encontrar respuestas, puedes mirar hacia tu interior, sobre todo si se trata de algo de carácter espiritual, no hay nada imposible en la vida y no existe ningún sentimiento que no debas tener, solo las cosas que hacen daño a otras personas.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Si buscas pareja, es momento de comenzar a pensar en eso, estás sintiéndote con mucha soledad y no es bueno, nacimos para amar y ser amados, no dejes que siga pasando el tiempo, baja un poco tus expectativas y comienza a conocer a las personas más por su interior que por su exterior.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Atención el día de hoy, estás necesitando de forma urgente un consejo de alguien más sabio y en quien confíe. Las cosas en la vida, pese a estar marchando bien, pueden siempre mejorar y esto bien lo sabes. No le des tanto valor solo a lo material.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Llegarás a un muy buen acuerdo comercial en cuanto a unas cuentas el día de hoy, aprovecha esta oportunidad. Nunca es bueno tratar de cambiar lo que ya se ha decidido en el corazón, si una relación está irremediablemente rota y has perdido todas las oportunidades de arreglarlo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Enhorabuena, alguien ha estado mirándote desde lejos y te has dado cuenta, también tienes interés en conocerle, el día de hoy podría acercarse para charlar un poco más y tener un acercamiento contigo.