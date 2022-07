Otra nueva variante covid está aumentando los casos en más de 10 países, los cuales, el 20% de los casos totales son provocados por esta nueva variante Centaurus.

¿Cómo afecta y a qué velocidad se transmite?

De momento se desconoce por completo cómo es realmente su transmisibilidad y cómo afecta a nuestras defensas. Las primeras investigaciones apuntan a que se puede transmitir hasta 5 veces más rápido que la variante ómicron. Hasta el momento se están llevando a cabo varias investigaciones para conocer mejor el alcance y transmisibilidad de Centaurus.

La séptima ola

En España, de momento, no tenemos constancia de casos de esta nueva variante. El repunte de positivos que estamos viviendo, viene dado por diferentes variantes como la B.4 y la B.5. Las principales causas de este incremento de casos son las siguientes:

Una de las principales causas es que estas nuevas variantes B.4 y B.5 pueden saltarse la inmunidad que hayamos podido generar, tanto por la vacuna o porque hayamos pasado el covid recientemente.

Otra de las causas viene dada por la falta de medidas y el levantamiento de restricciones. Desde que empezamos la vacunación, se han ido levantando las diferentes medidas que había para parar al virus. Sabiendo que hay una tercera dosis, y posiblemente más, las restricciones han pasado a un segundo plano.

Más hospitalizaciones

La nueva variante Centaurus no parece ser más grave que las anteriores. La vacuna sigue siendo nuestro escudo ante el covid y sus variantes y la razón de que, poco a poco, hay más hospitalizaciones es debido al aumento de casos. Cuando hay más casos, nos encontramos con más casos graves y ya hay más gente hospitalizada que en Semana Santa.

Recomendaciones

Para empezar, es muy importante no alarmarse o vivir con miedo. En estas ocasiones manda el sentido común y ser prudente, haya o no, restricciones, es lo que muchas instituciones están pidiendo. Usar la mascarilla cuando haya una aglomeración de gente, mantener la distancia de seguridad siempre que podamos o lavarnos las manos cuando entremos a un local o en casa son las principales medidas que debemos seguir realizando. No sabemos las futuras variables que pueden seguir apareciendo, por lo tanto, ser prudente e ir con cuidado es lo mejor que podemos hacer.