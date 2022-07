El incendio desencadenado en Las Hurdes y que ha pasado a la provincia de Salamanca tardará aún varios días en poder ser sofocado. De momento no está controlado y el fuego había arrasado ya este martes por la tarde alrededor de 3.500 hectáreas forestales; y de ellas más de 2.500 pertenecen a Extremadura, donde ayer fue desalojada también la alquería de Riomalo de Arriba de forma preventiva. Es la sexta localidad evacuada en la región, tras sacar en la tarde del lunes a los vecinos del municipio de Ladrillar y de otras cuatro alquerías: Aceitunilla, Cabezo, Batuequilla y La Horcajada. Se mantiene el nivel 2 de peligrosidad del incendio.

La evolución del fuego por la tarde seguía siendo "complicada", con "menos llamas y más humo" que dificultaban la labor de medios aéreos, según el Infoex. Aun así había una situación de "calma tensa" y había pasado en las últimas horas de una previsión "muy mala", fuera de capacidad de extinción, a una en la que los medios de extinción "pueden trabajar", según ha explicó el coordinador regional del Plan de Lucha contra Incendios de Extremadura (Infoex), José Antonio Navalón. En todo caso, reconoció que se trata de un fuego "bastante complicado" y que su evolución en las próximas horas dependería de la meteorología: "Puede haber un pequeño cambio de viento, y nos puede afectar bastante. Si la noche es buena podemos ser optimistas y pensar para mañana (este miércoles) pueda haber una evolución favorable, pero la noche nos puede dar un revolcón y podemos encontrarnos mañana una situación peor que la que hemos tenido hoy", reconoció.

En la mañana del martes las previsiones eran muy pesimistas. Es un incendio "importante y complicado", que va a hacer "mucho daño" y que probablemente durará varios días, afirmó el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en su visita a la zona. Vara tenía previsto inicialmente acudir este martes al debate sobre el estado de la nación en Madrid, aunque el finalmente se anunció un cambio de agenda para desplazarse a Las Hurdes. Estuvo acompañado de la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, y la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, que se había desplazado antes.

Vara se refirió allí a la "complejidad añadida de coordinación, que está funcionando y funcionará a la perfección" para hacer frente a un incendio que afecta ya a dos comunidades autónomas; pero ha resaltado que Extremadura no solo cuenta "con muchos medios" sino también con "la experiencia" frente a este tipo de situaciones.

La caída de un rayo en las inmediaciones de la localidad de Ladrillar y las rachas de viento que han azotado a la zona desencadenaron el fuego, según tiene ya confirmado la Junta de Extremadura. "No hay ninguna duda de que el origen del incendio es un rayo. Está perfectamente acreditado", señaló también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara desde Las Hurdes. Apeló a que lo importante es que, de momento, no hay daño a las personas y apeló a que "todo lo demás es recuperable y lo recuperaremos". Los portavoces de los cuatro grupos políticos en la Asamblea de Extremadura, también trasladaron este martes mensajes de apoyo a los desplazados.

Coordinación

Hasta la mañana del martes el fuego había afectado a 2.500 hectáreas de Extremadura y 100 de Salamanca, según los datos que dio entonces la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal. Por la mañana había presidido la segunda reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado en el puesto avanzado de Vegas de Coria, para evaluar la evolución del incendio y los medios necesarios; y el operativo volvió a reunirse de nuevo por la tarde. Es en Extremadura donde se están coordinando los trabajos de extinción para las dos regiones afectadas, precisamente desde este puesto de mando, al que se incorporó ayer el jefe de extinción de incendios de Castilla y León para trabajar de forma conjunta.

En la provincia de Salamanca el fuego desencadenado en Las Hurdes, ha calcinado al menos un millar de hectáreas; aunque la escasa visibilidad sobre el terreno dificultaba ayer acreditar las hectáreas realmente afectadas y la intervención de los medios aéreos, según señalan desde la Junta de Castilla y León en sus redes sociales. Allí también se desalojó este martes la localidad de Monsagro, (con 142 habitantes) y se solicitó la intervención de la UME por la acumulación de fuegos en su territorio (había 5 incendios solo en esa provincia de Salamanca) y especialmente para hacer frente al fuego que ha entrado desde Las Hurdes y al iniciado en Candelario y que se acerca a la zona de Hervás.

Cerca de trescientos profesionales y diecisiete medios aéreos participan en los trabajos para sofocar el fuego por parte de la Junta de Extremadura, del Ministerio para la Transición Ecológica y Castilla y León. A ellos se suman cuatro brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) y la Unidad Militar de Emergencia (UME), que fue desplegada el lunes a petición de Extremadura y ha trasladado a un centenar de efectivos, de los que 50 ya están trabajando y los otros 50 se mantienen para el refuerzo. La actuación está siendo muy compleja por el viento y la orografia del terreno.

Evolución "complicada"

La madrugada del martes fue "complicada". A primera hora de la mañana el coordinador del plan Infoex en Extremadura, Víctor Pérez, resaltaba que el viento no había permitido trabajar bien en todos los flancos a los medios terrestres que se mantenían por la noche en la zona. Se logró contener el fuego que se dirigía en la zona este hacia Las Mestas, pero no en las cuerdas del sur (Aceitunilla) o el oeste, en la carretera entre Casares de Hurdes y Ladrillar. Entonces se esperaba que la incorporación de los medios aéreos permitieran atajar mejor todas las zonas del incendio, aunque durante toda la mañana mantuvo que la evolución del incendio era desfavorable y que seguía "activo"; y por la tarde El coordinador regional del Plan Infoex, José Antonio Navalón, señaló que el fuego estaba "en un momento de calma tensa, a la espera de nuevas reproducciones". Los medios se centraban en que el fuego no saltara al Valle de Nuñomoral .

De hecho, la jornada del martes ya se anticipaba también "muy complicada" en cuanto a los trabajos de extinción, según recalcó la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal. La preocupación se centraba desde primera hora en la cuerda del fuego hacia Nuñomoral y la que sube desde Cabezo a la provincia de Salamanca.

Sin daños personales

Desde que se iniciara el fuego en la tarde del lunes, se han desalojado seis núcleos de población en Extremadura: Ladrillar, Aceitunilla, Cabezo, Batuequilla, La Horcajada y Riomalo de Arriba; y se llegó a barajar en la primera noche del incendio el desalojo de Las Mestas y Nuñomoral. El operativo estaba listo, pero no se activó.

Los desplazados suman en torno a un centenar de personas, que se encuentran acogidas en Montehermoso y en casas particulares. Algunos ancianos dependientes, han sido también trasladados a una residencia de Azabal. En todo caso, no se ha producido hasta el momento ningún daño personal ni a viviendas, salvo algún corralón "muy pequeñito", según los datos que dio la consejera de Agricultura, que insistió en que el incendio será "largo" y que por tanto los vecinos desplazados no podrán volver en las próximas horas a sus casas. "Por encima de todo está la seguridad. Podrán volver cuando los medios de extinción digan que es posible. Pero ahora queda tiempo para eso", reconoció. Las condiciones orográficas del terreno y la meteorología, están complicando más los trabajos, con rachas de viento fuertes en la zona.

El último gran incendio registrado en Las Hurdes asoló más de 3.000 hectáreas en 2009. Muchos han recordado estos días el que arrasó allí 9.000 hectáreas en agosto del 2003.