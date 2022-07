Remata unha xornada que pasará aos anais da historia meteorolóxica galega📒



Logo dunha tarde moi calorosa, con rexistros record como os 44°C de Ourense, as tormentas deixaron case 6000 raios, a meirande parte entre as 8 e as 12 da noite.



Mañá teremos de novo altas temperaturas. pic.twitter.com/7BDUjkCXmj