Los incendios activos en España se han cobrado ya dos vidas en Losacio (Zamora) y han arrasado, al menos, unas 25.000 hectáreas, favorecidos por las altas temperaturas, de hasta 40 grados, y el viento.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha declarado como estabilizados los incendios en la comarca cacereña de Las Hurdes y en el término municipal de Casas de Miravete, que ha afectado al Parque Nacional de Monfragüe, ante su "buena evolución".

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio declarado en la zona del valle del Jerte (Cáceres) pude ser intencionado, mientras que detrás del que afectó el domingo a la comarca del Bages (Barcelona) -que ya se ha contenido, aunque este lunes se ha declarado otro incendio en la misma localidad- estaría la actividad humana.

El Código Penal castiga con penas de entre 10 y 20 años de cárcel y multa de doce a veinticuatro meses a quienes provoquen un incendio forestal que comporte peligro para la vida o la integridad física.

Esta es la evolución de los incendios más importantes en las comunidades más afectadas:

Aragón

El incendio declarado este lunes en Ateca (Zaragoza) ha quemado unas 500 hectáreas de monte bajo y pinar y, aunque no se prevé que afecte a poblaciones cercanas, sí preocupa su evolución en el flanco derecho, donde hay una zona de pinar más inaccesible que no se ha podido perimetrar.

El director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Diego Bayona, ha explicado este martes que durante la noche se ha trabajado "bien" en el incendio, con 4 cuadrillas terrestres, 4 autobombas y 3 vehículos bulldozer, y que el flanco izquierdo se ha podido perimetrar prácticamente entero, aunque quedan tres puntos calientes, y preocupa más el derecho en una mañana, la de hoy, "con mucho calor y viento del suroeste que irá aumentando".

El incendio, causado probablemente por la realización de trabajos con maquinaria forestal, comenzó sobre las 16.37 horas de este lunes en el término municipal de Ateca, en un monte próximo a la localidad de Bubierca. Durante la tarde trabajaron en su extinción 4 cuadrillas helitransportadas, 5 cuadrillas terrestres, 4 autobombas, el helicóptero de coordinación, 3 bulldozer (maquinaria pesada) y la BRIF de Daroca.

Además, se solicitó para este martes a primera hora la incorporación de tres medios aéreos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y se situó el Puesto de Mando Avanzado junto al polideportivo municipal de Ateca. Durante la noche también han colaborado, y todavía permanecen en el lugar, los bomberos de la Diputación de Zaragoza con dos camiones nodriza, dos autobombas todoterreno y un camión autobomba urbano de los parques de Calatayud, Daroca y La Almunia.

También este lunes se declaró un incendio en el término municipal de Jaca (Huesca) originado por una cosechadora, que se dio por controlado sobre las 20.00 horas tras quemar 70 hectáreas de cultivo y monte bajo; y un incendio de menor entidad en Siétamo (Huesca) por causa accidental que quedó controlado a las 16.55 horas con una superficie afectada de 4 hectáreas.

Castilla y León

En esta autonomía, en la que hay 35 fuegos en activo, se han registrado dos víctimas mortales en el incendio declarado en Losacio (Zamora), un brigadista que trabajaba en las labores de extinción y un ganadero que falleció mientras pastoreaba su rebaño. Además, ha provocado varios heridos por quemaduras de carácter leve.

Un total de 34 poblaciones desalojadas y cortadas la vía del AVE Madrid-Galicia y ocho carreteras, mientras que el de la localidad zamorana de Villaseco del Pan mantiene con paso alternativo de vehículos la carretera Nacional 122, principal vía de comunicación con Portugal.

La situación esta mañana del principal incendio de Zamora, que ha obligado a desalojar localidades que suman una población de 5.800 habitantes, entre los que no se contabilizan los veraneantes, continúa siendo "muy complicada", según ha informado la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián.

Aunque las temperaturas han bajado algo, las condiciones climatológicas continúan siendo adversas, ya que se mantiene el viento. Los focos más activos se localizan actualmente en las comarcas de Tábara y Alba, mientras que en los valles del Tera y de Valverde ha mejorado algo la situación.

Entre las carreteras cortadas figura la Nacional 631, así como las autonómicas ZA-902, con corte parcial entre Tábara y Fonfría, y la ZA-105 de Camarzana de Tera a Pumarejo de Tera.

Tampoco se puede circular por las carreteras provinciales ZA-P-2434 entre Tábara y Riofrío de Aliste, la ZA-V-2419 de Ferreruela de Tábara a Losacio, la ZA-P-1407 entre Ferreras de Abajo y Ferreras de Arriba, la ZA-V-2637 entre Ferreras de Arriba y Otero de Bodas y la ZA-P-2547 entre Santibáñez de Tera y Santa Croya de Tera, según fuentes de la Guardia Civil de Zamora.

Además, el incendio de Villaseco del Pan, que obligó a cortar la N-122 a la altura de Almaraz de Duero, sigue activo aunque el intenso trabajo de extinción ha logrado detener el avance de las llamas hacia la capital zamorana.

Esta mañana se trabaja para el control efectivo de la cabeza del incendio y poder reabrir por completo la carretera N-122, en la que por el momento se puede circular con paso alternativo entre ambos sentidos.

Cataluña

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han dado por estabilizado el incendio que afecta a las localidades de Àger y Camarasa (Lleida) y que ya ha calcinado unas 50 hectáreas de una zona de muy difícil acceso.

Según ha informado este martes el delegado del Govern en Lleida, Bernat Solé, a pesar de que los bomberos han conseguido estabilizar el incendio, siguen trabajando 50 bomberos y 7 dotaciones aéreas, debido a la imposibilidad de acceder con camiones hasta la zona afectada.

El objetivo es evitar que el fuego avance hacia la zona de Castell de Mur y Àger, por lo que se seguirá remojando la zona durante todo el día con el fin de controlar posibles nuevas columnas de humo. Paralelamente, Solé ha explicado que la línea ferroviaria entre Balaguer y La Pobla de Segur está cerrada y que Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC) ha habilitado un servicio de autobús para los viajeros afectados. Una vez sofocadas las llamas, los técnicos de FGC evaluarán el grado de afectación de los taludes de la vía del tren para determinar cuándo se podrá restablecer la circulación ferroviaria.

Galicia

Los dieciséis incendios más importantes que hay en Galicia han quemado ya 18.835 hectáreas, 7.500 en Carballeda de Valdeorras (Ourense) y 6.000 entre la suma de los núcleos afectados en Folgoso (Lugo), según el parte de Medio Rural con datos recabados hasta las ocho de la mañana de este martes.

Los cuatro incendios que afectan a la parroquia de Vilamor, en el municipio de Folgoso do Courel, y Saa, en A Pobra do Brollón, se han juntado finalmente en uno solo, un fuego devastador que ya ha devorado 4.900 hectáreas entre ambos municipios, según la información facilitada por la Consellería de Medio Rural.

En estos momentos, trabajan en la extinción de ese fuego 16 técnicos, 96 agentes forestales, 149 brigadas, 89 motobombas, 3 excavadoras, 18 aviones, 20 helicópteros y una Unidad Técnica de Apoyo. Además, también se han desplegado en la zona efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

La Xunta ha decretado el nivel 2 de alerta por la proximidad de las llamas a los núcleos de población de Parada dos Montes y Carballal, en Folgoso do Courel, y a la aldea de Busto (en A Pobra do Brollón). Sigue activo también en Folgoso do Courel el incendio que afecta a la parroquia de Seceda, un fuego que ha calcinado ya 1.100 hectáreas y que ha obligado a activar el nivel 2 alerta por su cercanía al lugar de Gamiz. En los trabajos de extinción de ese incendio están participando 19 agentes, 30 brigadas, 14 motobombas, 6 aviones, 6 helicópteros y efectivos de la UME.

En Valdeorras, en Ourense, la noche una vez más ha vuelto a ser un infierno y el viento ha complicado enormemente las tareas de extinción. La Xunta recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que se debe llamar en caso de detectar algún fuego forestal, y existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento:

Andalucía

El fuego declarado el pasado viernes en la sierra de Mijas ha sido dado por estabilizado tras calcinar 2.070 hectáreas, y afectado a los municipios malagueños de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre, aunque se pide prudencia y precaución ante las fuerte subida de las temperaturas, que pueden favorecer reactivaciones.

Extremadura

En una de las comunidades más afectadas por las altas temperaturas y los fuegos durante los últimos días, ha mejorado notablemente la situación de los incendios declarados en el Valle del Jerte, que sigue activo, y en Las Hurdes y Casas de Miravete, que han sido dados por estabilizados.