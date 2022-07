La vida es el bien más preciado que tenemos. Sin embargo, muchas veces dejamos que vaya pasando sin darle importancia a cosas que realmente son muy importantes. En ocasiones no nos damos cuenta de esto hasta que ya es demasiado tarde y no hay vuelta atrás. Bronnie Ware, una enfermera australiana que lleva años trabajando con pacientes terminales ha realizado un estudio analizando cuáles son las cinco cosas de las que más se arrepiente la gente cuando está a punto de morir y hace balance de su vida. Las conclusiones que se desprenden de ese estudio son muy ilustradoras y demuestran que muchas de las cosas que nos preocupan en el día a día (la hipoteca, el estrés en el trabajo, tener unos kilos de más o sufrir un desamor, por citar solo algunos) realmente no son tan importantes como creemos.

Las cosas de las que más se arrepiente la gente cuando va a morir Entre los muchos testimonios que pudo escuchar la enfermera procedentes de personas a las que les quedaban pocos días o incluso pocas horas de vida destacaban cinco. No haber vivido una vida más auténtica El primero de los cinco arrepentimientos más repetidos era el de no haber tenido el valor para vivir la vida que realmente habrían querido vivir. «Es el arrepentimiento más común. Cuando la gente se da cuenta de que su vida ya casi se ha terminado y echan la vista atrás es sencillo ver cuántos sueños no han cumplido. Casi nadie ha logrado siquiera la mitad de sus sueños, y se mueren sabiendo que fue por decisiones que ellos tomaron", afirma Ware. Haber trabajado demasiado El segundo punto en el que coincidían muchas de las personas que iban a morir es que se arrepentían de haber pasado tanto tiempo de su vida trabajando en lugar de dedicarlo a estar con sus familias o amigos. Muchos se arrepientes de haberse perdido la infancia de sus hijos o de no haber disfrutado más de la compañía de su pareja ya que pasaban demasiado tiempo en el trabajo No haber tenido valentía para expresar sentimientos Muchas veces nos callamos lo que pensamos por miedo a los demás. Por temor a una bronca del jefe o a incomodar a alguien que nos importa. Reprimir los sentimientos, ya sea por educación, por verguenza o por cobardía, es algo de los que muchos se arrepienten cuando ya es demasiado tarde para cambiarlo. No haber mantenido las amistades Los amigos son una parte fundamental de nuestras vidas. Sin embargo, pocos amigos se mantienen durante toda la vida. Los amigos de la infancia, los de la adolescencia o los que haces ya en edad adulta suelen formar parte de tu vida durante unos años y después la relación tiende a enfriarse o incluso a desaparecer. Pues bien, cuando las personas llegan al final de su vida recuerdan a aquellos amigos de su juventud con los que tan buenos ratos pasaron y se arrepienten de no haber mantenido el contacto con ellos. "Todos echan de menos a sus amigos cuando fallecen», afirma esta enfermera. No ser más feliz El quinto arrepentimiento es quizá el que engloba a todos los demás. La mayoría de pacientes contaban en sus últimas horas de vida que se arrepentían de no haber sido más felices. Muchos se instalaron durante la mayor parte de su vida en la "zona de confort" y por miedo a experimentar nuevas cosas no se permitieron a sí mismos ser todo lo felices que podrían haber sido.