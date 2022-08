El horóscopo de hoy martes 2 de agosto de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si sientes que no es tiempo para el amor y aún no estás listo para hacerle frente a una relación nueva de pareja, no te preocupes si nadie se ha fijado en ti ahora o si has recibido una negativa, pronto llegará alguien que te dará seguridad.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tiempo de tomar responsabilidades conjuntas en el hogar. Si estás comprometido hace algún tiempo y has formado una familia, las obligaciones del hogar han estado poco balanceadas lo que está provocando molestia en una de las partes de la relación.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Debes cuidar lo que comes, especialmente el día de hoy, en el que podrían existir dolores estomacales para Géminis. El amor está estable, todo gracias a que aprendiste a dejar de reprimir lo que sientes y dejar de lado las inseguridades que te estaban afectando con la persona amada.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

A veces la realidad puede ser compleja de aceptar para algunos, no dejes que esto te suceda a ti. Es momento de asumir ciertas cosas que te has demorado en hacerlo debido al temor o a que puedas ser rechazado por ello.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Estás en un momento de tranquilidad por lo que puedes sentarte un momento y observar las buenas cosas que van llegando para ti y tus cercanos. No temas a volver a enamorarte, quizás piensas que el amor puede arruinar tu estado de paz, pero no es recomendable el tener miedo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Cuando una historia de amor termina siempre es complicado, sobre todo cuando todo se acaba y una de las dos personas termina mal. Si estás en esta situación el día de hoy, debes aprender y entender que si bien el amor puede haber terminado.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Las mentiras de otros siempre nos hacen daño, sobre todo cuando son personas en las que confiamos, lo importante es mantenernos firmes y seguir adelante, ojalá tomando distancia de quien nos ha mentido en la cara. Un compañero de trabajo tratará de ocultar información sobre un asunto.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Una posible ruptura amorosa ocurrida hace poco tiempo puede estar afectando a Escorpio y su espíritu de lucha constante el día de hoy. No dejes que esto afecte tu desempeño laboral, ya que podrías tener problemas durante la jornada.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Una persona que consideras un modelo a seguir en tu trabajo, podría mostrar una mala forma de hacer las cosas el día de hoy o darte un mal comentario, ten cuidado con lo que cuentas y las responsabilidades que tomas, cuida tu puesto.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Te estás comportando como una persona que tiene todo bajo control y probablemente así es. Debes poner más ojo a tus hijos el día de hoy -si es que los tienes, claro está-, ya que será una jornada para enseñar respeto a quienes los enseñan.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Buen momento para dejar de lado tanta seriedad y responsabilidad, ten ojo eso sí que tienes que volver a tus obligaciones pronto, por lo que intenta esto como una forma de quitar tensiones en el cuerpo y en la mente.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Es momento de aceptar los cambios que están sucediendo en tu vida. Si tienes hijos, especialmente adolescentes, la fase rebelde por la que puedan estar pasando es normal, por lo que trata de aconsejarles y apoyarles de todas las formas posibles.