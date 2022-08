Málaga descarta cortar el agua de las duchas en sus playas por la sequía

Málaga capital no cortará el agua de las duchas en sus playas durante este verano porque cuenta con "reservas suficientes", según ha aclarado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Esta es una medida que sí están tomando otros municipios como el Rincón de la Victoria o Vélez-Málaga ante la grave sequía que está viviendo la provincia pero que no se dará en el municipio de Málaga, al recibir el suministro de agua del embalse del Guadalhorce, un pantano que se encuentra al 35,87% de su capacidad, según Hidrosur.

"No lo vemos necesario. Nosotros tenemos una reserva en el Guadalhorce mayor, tenemos la planta del Atabal, que hace la desalinización o desalobración [del agua] que el Guadalhorce nos da un poco contaminada porque hay un manantial salino dentro del vaso, no se puede aislar, por tanto, hacemos ese tratamiento final. Es más, estamos aportando agua al Rincón de la Victoria", ha señalado Francisco de la Torre. "Tenemos reservas suficientes como para no tener que aplicar ese tema".

Eso sí, el primer edil ha abogado por la responsabilidad ciudadana en cuanto al consumo de agua en equipamientos públicos, como son las duchas de las playas, para evitar que se produzca un despilfarro.

"Sí llamamos siempre al uso responsable, tanto de la energía como del agua, es muy importante la colaboración ciudadana", ha indicado el alcalde de Málaga al tiempo que ha lanzado un consejo: "Si uno puede gastar menos agua de los espacios públicos donde no hay ningún pago, ¿qué mejor pago que hacerlo de forma responsable? Si basta con ducharte una vez en vez de cinco en la playa cuando terminas".

Es el llamamiento que ha hecho el alcalde, que ha alertado de que "ahora estamos bien pero no sabemos en los próximos meses cómo vamos a estar. Por tanto, el ser prudentes siempre es bueno", ha dicho.