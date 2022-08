El horóscopo de hoy sábado 6 de agosto de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Comenzar el día con el ánimo arriba y contagiar a los demás con tu espíritu positivo no siempre es una tarea fácil, es probable que veas mellado tu buen humor el día de hoy a causa de una persona que no lleva buen ánimo, trata de generar una instancia de confianza con esta persona.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes que estar mucho más atento a las cosas que haces en tu trabajo, es probable que tengas que tomar mucha paciencia para darle una rápida solución a un imprevisto que sucederá. No dejes de darle amor a la persona que tienes al lado.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Debes dejar de sentir esa sensación de vacío que puede estar tomando tu vida, es mejor ser capaz de ver todo lo bueno que tienes para entregar y lo que estás recibiendo a cambio de tus esfuerzos, tienes mucho por lo que luchar todavía.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es un buen tiempo para comenzar a tomar decisiones importantes con respecto al amor y a la relación que puedes estar llevando en este momento, no decidas llevar tu vida por un camino que no quieres.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Alguien que está necesitando tu ayuda te hará un llamado el día de hoy, probablemente no puedas asistirle, pero intenta buscar la mejor forma de delegar este problema a alguien más que tú sabes podrá darle asistencia.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tu familia necesita de ti, te lo ha venido diciendo hace algún tiempo, pero no has prestado la atención necesaria a ello, no dejes de hacerles una visita o un llamado. Momento muy especial en el amor, por lo que hoy podrías disfrutar de una velada muy romántica con tu pareja.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tienes buen olfato para generar relaciones con personas de influencia, hoy conocerás a alguien que te dará oportunidades más adelante, aprovecha la instancia. Tienes que estar con mayor atención en las cosas positivas de la vida.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

En el trabajo se esperan algunos errores que podrían costar un poco caro, no significa que perderás tu empleo, pero es claro que habrá repercusiones, pon más atención. El amor viene bien, pero necesitas hacer más cosas para llamar la atención de quien amas.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tienes la posibilidad de hacer un viaje muy pronto, no te preocupes por los detalles aún, solo intenta ver la forma de conseguir el dinero para pasar un buen momento. Libérate un poco más, estás poniendo demasiada presión en tu vida.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás en un buen momento de conocer a alguien, pero tienes poca confianza, comienza a verte bien a ti mismo, no dejes que nada te apoque. Un momento muy bueno podría darse en la pareja, ya que se sincerarán ciertas cosas que estaban esperando demasiado tiempo.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Si tenías planes con una persona especial el día de hoy, es probable que esto se cancele, si esto llega a suceder entonces cambia tú también de planes y ten un anoche de diversión alguno de tus amigos.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Un momento muy bueno se dará con tu pareja, es probable que veas a la persona que amas como la primera vez que te enamoraste de ella, no dudes en hacerle un regalo importante o invitarle a disfrutar de una velada romántica el día de hoy.