El 8 de agosto se celebraba el Día del Orgasmo Femenino, una forma de reivindicar en el calendario la sexualidad de las mujeres. Y es que el funcionamiento de órganos tan sensibles como el clítoris sigue siendo un misterio para muchos. El orgasmo femenino, punto álgido de las relaciones sexuales o la masturbación, es un tema de gran tabú debido a la falta de visibilidad en la sexualidad de las mujeres, hecho que ha reforzado la visibilidad de la efeméride.

Durante el orgasmo femenino el cuerpo "sufre" una serie de reacciones fácilmente identificables: los músculos perivaginales y prineales se contraen y vienen acompañadas de una sensación de placer intensa en la zona pélvica. Una experiencia que requiere tanto relajación física como mental. De hecho, la presión por alcanzar el orgasmo es, en muchas ocasiones, la traba para no llegar nunca a él. Es importante conocerse, explorarse y comunicarse con nuestra pareja.

En cuanto a los diferentes tipos de orgasmo de los que tanto se habla, hay quienes opinan que sólo existe uno; otros, que el orgasmo vaginal es real y puede alcanzarse... Aquí te dejamos un "recopilatorio" de los tipos de orgasmo femenino que se conocen para que puedas identificarlos mejor:

Orgasmo clitoriano

El clítoris es un órgano con multitud de terminaciones nerviosas que se ubica en la parte anterior de la vulva. Es, a su vez, un indicador de cómo va la relación sexual, puesto que se hincha y se agranda de la misma forma que lo hace el pene. Diversos estudios han manifestado que más de la mitad de las mujeres necesitan de la estimulación clitoriana directa para alcanzar el orgasmo.

Orgasmo vaginal

Cuenta la leyenda que existe el orgasmo vaginal: es cierto que esta "discusión" es ya muy vieja y algunas ven imposible alcanzar el orgasmo sin estimular el clítoris. Sin embargo, según un estudio de The Journal of Sex and Marital Therapy, el 20% de las mujeres dice haber alcanzado el orgasmo vaginal, por lo que queda demostrado, al menos, que es bastante poco frecuente.

Orgasmo uterino

Ocurre cuando se llega a un nivel de excitación "cumbre": el útero se eleva y deja accesible la parte posterior de la vagina, por lo que si la pareja se pega se puede estimular y alcanzar una sensación muy placentera. Cuentan que la mejor forma de alcanzarlo es alargar los preliminares.

Orgasmo mixto

Como el sándwich. El orgasmo mixto combina el clitoriano y el vaginal, se trata de estimular el clítoris mientras se tiene también el coito vaginal. Una de las mejores formas de alcanzarlo es permitiendo posturas que permitan el contacto clitoriano combinándolo con el coito. Como viene siendo habitual: se aconseja alargar los preliminares. Los juguetes sexuales en forma de U pueden ser muy útiles y placenteros.