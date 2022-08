El horóscopo de hoy lunes 15 de agosto de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No dejes de lado tus sueños por darle mayor espacio al trabajo que estás realizando en este momento solo por necesidad económica, lo peor es echar raíces en un lugar donde no quieres y nunca quisiste estar, tienes muchas obligaciones que cumplir, es verdad, pero no debes dejar que se vaya lo que siempre has anhelado, haz esfuerzos extras para lograr lo que te prometiste hace mucho tiempo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Has tomado una decisión importante con respecto a la pareja y tienes una preocupación muy grande con lo que pueda suceder entre ustedes después de esto, no dejes que te pase la cuenta esta importante decisión que has debido tomar, si lo hiciste a conciencia y con el corazón abierto a ello, entonces no te equivocarás.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Tienes en tus manos una decisión muy importante que hacer sobre la vida de otra persona, no debes tomar esto a la ligera, ya que es muy importante que siempre estemos conscientes de lo que vamos a hacer y que pueda afectar a otros.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Tienes que comenzar a tomar más en serio la carrera que llevas, es probable que solo estés marcando el paso en este tema, recuerda que siempre debes esforzarte por lograr tus metas, no siempre tendrás todo en bandeja, nunca ha sido así y probablemente nunca ocurrirá.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tienes una gran capacidad para estar bien durante los momentos malos, disfruta eso y procura que siempre sea así. Confía en tu pareja y hazla sentir especial, lo necesita para el momento difícil que puede estar pasando.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El día de hoy tienes rienda suelta para firmar acuerdo, por lo que siéntete libre de firmar un contrato nuevo de trabajo, mudarte de casa o darte ese gusto que esperaste por tanto tiempo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

En tu trabajo esta nueva visión será de mucha ayuda, ya que te permitirá ver mucho más allá y gracias a esto podrás tomar mejores decisiones, que se comenzarán a ver desde el día de hoy.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Estás tomando la vida con mucha madurez, lo que te está ayudando de muchas formas, sobre todo si estás en una etapa de estudios o donde debes decidir qué hacer con tu futuro, esto es algo propio de Escorpio, quien siempre se toma muy en serio esta materia.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Es muy probable que tengas que hacer algunas modificaciones a tus deseos futuros, algunas cosas que querías puede que ya no estén disponibles o que no sean lo que realmente necesites en este momento, esto es algo muy común cuando se trata de ver la realidad y de que no todo lo que deseamos se vuelve realidad necesariamente.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si estás en una relación, estás pasando un muy buen momento con esa persona, ya que importantes decisiones están siendo la tónica de la relación, por lo que puedes sentirte feliz, están caminando juntos hacia algo muy importante y que les hará crecer mucho en el futuro.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Hay posibilidades de concretar un amor, ya que alguien ha entrado a tu vida y es muy posible que quiera estar a tu lado, pero estás frenando tus sentimientos por razones que quizás no entiendas, recuerda que es bueno proteger el corazón pero no hay que exagerar, siempre puedes probar salir con esta persona y ver dónde los lleva la relación.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis podría tener la oportunidad de ser muy feliz el día de hoy, date una oportunidad. Tienes un buen sentido del gusto y la elegancia, por lo que alguien te pedirá un consejo sobre ello durante la jornada, comparte todo lo que sabes con respecto a esto y ayuda a esta persona a verse bien.