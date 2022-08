Las redes sociales y aplicaciones han cambiado de pleno la forma de ver el mundo en muchos aspectos y las relaciones sentimentales no se salvan. Las relaciones personales y amorosas ya no son lo que eran. El ligue en la discoteca ha dado paso a las aplicaciones de citas, que como todo, cuentan con infinidad de ventajas, pero también inconvenientes. La llegada de la tecnología a las relaciones de pareja, con los smartphones, aplicaciones de citas, mensajería y redes sociales, ha hecho que las conductas de siempre se adapten al entorno digital y surjan nuevos términos para referirse a ellas. Te contamos qué es el "ghosting" y por qué no debes hacerlo nunca.

El diccionario de las relaciones online: 'ghosting', 'instagrandstanding' o 'curving' ¿Qué es el "ghosting"? Terminar una relación, aunque sea en sus fases iniciales, hace que algunas personas sufran lo que siempre se ha conocido como un "plantón". En el plano digital esto se conoce como "ghosting", cuando tras días o semanas de conversación constante y fluida por chat, una de las personas desaparece repentinamente y sin dar explicaciones. ¿Te suena? El "ghosting" es tendencia. Su nombre viene del inglés ghost (fantasma). Sí, como la mítica película de Patrick Swayze y ‎Demi Moore. Este términos se utiliza en las nuevas relaciones digitales cuando tu ligue desaparece como un fantasma, sin dejar rastro y sin que haya ocurrido ninguna discusión o la relación se haya torcido. Todo parece ir bien y simplemente un día ya no te escribe ni te contesta más. El 'paperclipping', la técnica heredera del 'ghosting' Ghosting: ¿Por qué no se debe terminar una relación mediante esta técnica? Esta forma tan fulminante de terminar una relación, el ghosting, es muy común en la actualidad gracias a la facilidad que ofrecen las redes sociales y aplicaciones móviles para desaparecer. Pero las consecuencias emocionales de esta práctica suelen ser devastadoras para la víctima. Generalmente las personas que sufren "ghosting" sienten que la culpa es suya, que han hecho mal y la desaparición de la otra parte se debe a ello. Muchas veces esto acaba por obsesionar a las víctimas del "ghosting" y se devanan los sesos buscando una explicación a este abandono repentino que daña su autoestima. Estos sentimientos se deben a la necesidad del ser humano de comprender por qué ocurren las cosas. Al desconocer la razón de la ruptura, la víctima del "ghosting" siente que no ha sido suficiente para la otra persona. Un Tinder para cristianos: así es Salt, la app para solteros creyentes ¿Qué hacer si eres víctima de "ghosting"? Si te han hecho "ghosting" es importante seguir una serie de pasos para superar esa relación. Aceptar que a esa persona no le importas es el primer paso. Además, el comportamiento de las personas que hacen "ghosting" es cruel y cobarde, por lo que lo mejor que te ha podido pasar es que haya desaparecido de tu vida. Por otra parte, es muy importante comprender que la culpa no ha sido tuya y que tus actos no tienen nada que ver con lo sucedido. Tampoco es recomendable darle vueltas al tema e intentar descubrir los motivos de la desaparición ya que no la vas a encontrar y esto solo te hará sufrir. En tercer lugar es imprescindible evitar el contacto con esa persona por ningún medio e intentar recibir la menor información posible a través de las redes sociales para poder pasar página.