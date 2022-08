Si no estamos digitalizados, no somos competitivos. Sin duda alguna, dar este paso -si todavía no se ha dado- o mejorar en este campo, si ya estamos dentro, es un requisito imprescindible. Muchas empresas han tenido que hacerse al mundo globalizado en el que vivimos y se han adaptado cada vez más al mercado online. Especialmente, a raíz de la pandemia.

Para impulsar la transformación de pymes y autónomos, el Gobierno de España ha puesto en marcha el programa de ayudas Kit Digital financiado por los fondos europeos Next Generation y dotado con más de 3.000 millones de euros. Recursos en la Red, la empresa tecnológica de INFORMACIÓN, te ayuda a digitalizar tu empresa Estas subvenciones son ofrecidas a través de agentes digitalizadores habilitados por el Estado como Recursos en la Red S.L.U, la empresa tecnológica de Información que proporciona diferentes soluciones digitales a las empresas y las acompaña en todo el proceso de modernización. Los objetivos de estas ayudas son claros: mejorar la competitividad, optimizar recursos y aumentar los beneficios y rentabilidad de más de un millón de pymes y autónomos en todo el territorio nacional. ¿Qué es el Kit digital? El kit digital, al que se pueden sumar muchas empresas de Alicante, es un programa de ayudas públicas implantada por el Gobierno para impulsar la digitalización del tejido empresarial español. A través de la subvención de soluciones digitales disponibles en el mercado, se espera obtener un nivel de madurez digital cada vez más avanzado. El objetivo es impulsar la digitalización del tejido empresarial español Este programa está financiado con los fondos “Next Generation UE” y se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. ¿A quién va dirigido el Kit digital? Las ayudas están orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio. Estos bonos digitales, que pueden pedir las empresas de menos de 10 trabajadores y los autónomos, suman cuantías de entre 2.000 y 6.000 euros para contratar soluciones tecnológicas a través de los agentes digitalizadores y optimizar con ellos sus negocios. El tamaño de la empresa o la condición de autónomo determina los fondos a los que se puede optar: Pequeñas empresas o microempresas de 3 a 9 empleados: 6.000 EUR.

Pequeñas empresas o microempresas de 1 a 2 empleados y personas en situación de autoempleo: 2.000 EUR. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Kit digital? Ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo.

Cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas.

Estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima que se establece por convocatoria.

No tener consideración de empresa en crisis.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No superar el límite de ayudas ‘minimis’ (de pequeña cuantía). ¿Cómo se pide el bono Kit digital? Si cumples con las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria de la ayuda del Kit Digital, podrás disponer fácilmente de un bono que te permitirá acceder fácilmente a las soluciones de digitalización a través de Recursos en la Red S.L.U. -Inscribe tu negocio en Acelera pyme y completa el test de diagnóstico digital. -Consulta la información disponible de las soluciones de digitalización que pondrá a tu disposición el programa Kit Digital. -Elige las soluciones tecnológicas que más te interesen y accede a los trámites para solicitar tu bono Kit Digital. -Selecciona a Recursos en la Red S.L.U. en el catálogo como tu agente digitalizador. ¿Qué soluciones digitales ofrece Recursos en la Red S.L.U. para tu negocio? Como agente digitalizador, Recursos en la Red S.L.U ayuda a las pymes y autónomos a crecer y hacer evolucionar sus negocios implementando soluciones digitales. Recursos en la Red S.L.U puede ayudarte a mejorar tu negocio y hacerlo más competitivo. ¡Contacta con nosotros y consigue tu Kit digital!