La Lotería de Navidad como "un recuerdo" de viaje para los turistas.

"Vamos a ver si hay suerte", declara Andrés Navarro, jefe de la Administración de Lotería de la Plaza España de Sant Antoni, que lleva más de 20 años en el pueblo vendiendo lotería y como siempre espera que el premio de Navidad caiga en su negocio. "Vendemos mucho de cara al turismo nacional, ya que hay mucha tradición de llevarlo a la familia y estamos vendiendo un 12% que el año pasado en estas fechas", asegura Navarro, quien explica que incluso vende más que en el año 2019 y que, bajo su criterio, se debe a que "la gente que se va de viaje en verano le gusta llevar lotería como el típico recuerdo de la zona".

Cristóbal Jiménez sale de buscar su décimo en esta administración. "Suelo comprar más de uno", declara y añade que desde hace 40 años juega con el mismo número acabado en 16 que está abonado en Sant Antoni. Él compra de normal en esta administración y en la número uno de la localidad, pero por el momento no le ha tocado la suerte de ganar un premio en estos años y con el número 45.716 espera que este año la suerte le acompañe.

Y no son solo los clientes los que esperan con ilusión que toque el gran premio, sino que Navarro también espera que este año toque su número de la casa, el 65.316. "Tenemos 800 décimos que se van a acabar antes de un mes y ojalá fuera ese número el ganador", comenta. "Siempre miramos un número atractivo que no sea ni alto ni bajo o que no se haya repetido y esta vez nos gustó este", añade.

Joan Mayans es el dueño de la administración de la zona de la Marina desde hace 24 años. Aunque este año el turismo haya aumentado, considera que se vende menos que el año pasado por el turismo que ahora recibe la isla. "En verano siempre hay gente y cuando el turista es español la venta crece", explica. "A pesar de las diferentes administraciones que se encuentran por la zona, tenemos varios clientes que siempre quieren sacar algún premio y la venta hacia el turista es la base", señala Mayans. Además, asegura que entre un 60% y un 70% de lo que vende en un año es de Lotería de Navidad.

Aunque en la administración de Sant Antoni el décimo varía, en el caso de la de Vila los números de la casa que poseen son cinco: el 2.491; el 25.532; el 23.243; el 19.693; y el 35.791. Llevan siendo los mismos décimos desde hace mucho tiempo, ya que los tienen desde el principio del negocio.

Cada año Iñaki Blasco viene a trabajar a Ibiza desde Valencia y aprovecha para comprar un décimo. "No suelo pedir uno en concreto, pero sí que tenga el número 3 o el 84, que es mi año", comenta Blasco. Por su parte, Jesús Barberán viene desde Barcelona a pasar unos días. "Vengo a la isla desde hace cuarenta o cincuenta años y antes no compraba, pero desde hace tiempo lo hago", declara y añade que no tiene ningún número favorito a la hora de elegir décimo, sino que lo hace más por la tradición de la Lotería de Navidad.

En Vila también está vendiendo lotería Cristina Molina, dueña actual de la administración de Vara de Rey, y nota diferencia entre estos meses de verano en cuanto a la venta de lotería: "Julio este año ha sido flojo, pero porque hemos recibido la lotería una semana más tarde de lo habitual y eso se nota. En cuanto a agosto, parece que se mantiene como el año pasado, pero aun así el 2021 fue mejor". En cuanto a su público objetivo en verano, el turista español es el que más frecuenta su establecimiento. En línea con Navarro, asegura que "compran para las familias" y así llevarse el décimo del lugar en el que han estado. Por otra parte, afirma que hay bares y asociaciones que venden sus décimos.

En cuanto al número de la casa, lleva años con el mismo por tradición, el 53.424, y últimamente le parece curioso que le pidan el número de la administración porque antes no lo solían hacer.