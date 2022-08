El horóscopo de hoy domingo 28 de agosto de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy, en las que se recogen los detalles de lo que se supone que depararán las próximas horas a los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tienes que comprender mucho más la vida Piscis, podrías estar a punto de lograr algunas cosas en materias de estudios o trabajo que podrían llegar a ser de verdad las cosas que tienes que hacer, así que desde hoy puedes lograr pequeños pasos que te llevarán al éxito.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás al borde de tomar una muy buena decisión que será totalmente importante en el destino de tu vida, si por alguna razón tienes un poco de miedo durante esta jornada y necesitas que las personas te vean de una manera que no eres, podrías lograr menos desde hoy.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Estás cambiando de manera radical tu forma de ser y eso las personas pueden notarlo, no es bueno que empieces por dejar de lado algunas de las grandes obligaciones que tienes, es un buen día para tomar la vida por lo que es, un cúmulo de experiencias buenas y malas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Cuando Sagitario realmente quiere que las cosas salgan como lo ha planeado siempre lo consigue de una u otra forma, el día de hoy tienes que pretender que la vida no te ha llegado de golpe, sino que ha sido un largo camino, algo que te ha costado mucho sudor y que seguirá siendo así.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Escorpio pasa por un momento un tanto delicado y es muy probable que tenga que hacer mucho trabajo el día de hoy para calmarse y tener mayor claridad sobre los pasos que debe hacer y las decisiones que tiene que tomar, por todo lo vivido debe esforzarse mucho más.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Cuando Libra escucha realmente a su corazón puede darse cuenta que hay algunas cosas que tiene que prestar más atención que a otras, como su poca paciencia con algunas personas, eso es algo que debes ir trabajando siempre Virgo porque es esencial para tu avance.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

El amor está a tu lado, también el trabajo, tienes muchas cosas en este minuto y si llegas a carecer de una de ellas o de ambas, es porque de verdad no te has dado cuenta de lo que está a tu lado, podrías tener una vida completa, llena de felicidad, pero eso depende de ti.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Leo está en un día muy competitivo y es muy probable que tenga que hacer algunos esfuerzos extras por darse cuenta de las cosas que quiere de verdad, por eso, tendrás que poner un poco más de ojo a todo lo que estás construyendo en este tiempo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Busca una mano que te ayude durante este periodo porque estás acumulando un poco de tensión a causa de la gran cantidad de trabajo que estás realizando, quienes no tengan muchas obligaciones pueden estar más tranquilos, pero no por ello menos ansiosos.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Géminis sabe muy bien las cosas que tiene que hacer, pero de alguna forma se está confundiendo en este tiempo y las cosas podrían no verse tan auspiciosas como lo hacían algunos días atrás, eso pasa porque has confiado en personas que no debías y tus planes pueden sufrir por ello.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tauro se siente un poco incompleto el día de hoy y con justa razón porque las cosas no han estado tan auspiciosas para las relaciones en Acuario y eso puede ser una piedra de tope para su avance, pero no veas las cosas así Acuario, todo se arregla en el camino, ya verás.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No dudes de todo lo que haces todo el tiempo, estás titubeando demasiado y eso no es algo bueno para nadie, sobre todo para quien ha posado sus ojos en ti y quiere lograr algo contigo, el camino no es lo que queremos siempre, pero a veces hay que apreciar lo que está a nuestro lado.