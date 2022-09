Llega septiembre y quieres tener todo bajo tu control, seas del signo zodiacal que seas. Sin embargo, el próximo viernes 9 de septiembre Mercurio retrógrado se aproxima para desbaratarte los planes (o ponerlos aún más en su sitio). El planeta permanecerá manteniéndonos alerta hasta el próximo 2 de octubre, por lo que te aconsejamos estar alerta. Amistades, familia y relaciones laborales: Mercurio retrógrado hace que los momentos se tornen un poco más delicados e invita a planificar, respirar hondo y pensar con calma. Por supuesto, no todo es drama, y a algunos signos les afectará un poco mejor que a otros. Para empezar el nuevo curso con buen pie, es mejor que tengas en cuenta la predicción según horóscopo... al menos por si acaso.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Ten cuidado con los malentendidos con amigos y familiares: no trates de controlar todos los planes, ponerte demasiado en contra a ideas que pretendan aportar otras personas. Este Mercurio retrógrado hace que, a veces, la comunicación no sea la adecuada y no os entendáis bien. Puede que no puedas evitar alguna discusión más que necesaria, Aries, pero intenta respirar hondo antes de dar comienzo a las que no llevan a ningún lado.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Relájate. Normalmente te cuesta ser flexible y cuando algo se te cruza, no ves más allá. Sin embargo es necesario que, al menos hasta que acabe Mercurio retrógrado, te relajes y pienses dos veces antes de actuar. Sabes que tienes muy buen fondo y quien lo acaba pasando mal, al final de todo, eres tú. Si no puedes con más planes de los preestablecidos, no los hagas... es más, repasa si todos son absolutamente obligatorios porque quizá te convenga respirar un poco antes de cargarte demasiado. ¡Relax!

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Te has pasado un verano un poco "a tu bola", Géminis, y eso no puede durar mucho tiempo. Aprovecha septiembre para coger la agenda del teléfono y retomar el contacto con personas que tenías olvidadas y que sientes que echas mucho de menos. Quédate con las personas que te aporten porque, como ya has experimentado durante los meses veraniegos, la risa y la evasión están muy bien, pero los colegas no son amigos.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Crees que las amistades se deben limitar a asentir todas tus ideas y callarse, pero eso no es apoyo, Cáncer. No te fíes de quien te dice que sí a todo, porque tú, como los demás, también te equivocas. Respira y no pierdas la calma cada si este Mercurio retrógrado alguien toca tu puerta para decirte que lo has hecho mal y reflexiona al respecto, porque quizá te convenga más acercarte a las personas que te tratan de ayudar más allá del interés.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Mil planes con mil personas, así eres tú, Leo. Un no parar tan grande que al final te haces un lío y no sabes ni qué te queda por hacer (y si la fiesta fue grande, ni qué hiciste ayer). Mercurio retrógrado hará que la comunicación sea muy confusa para tu signo, impulsivo por naturaleza, y puede haber malentendidos que te confundirán. Asegúrate de preguntar antes de afirmar y de reflexionar dos veces sobre las intenciones de los demás antes de lanzar el zarpazo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Este mercurio retrógrado te tocará estar triste, Virgo. Y no es para menos: empiezas a ponerte en el centro y a analizar muy bien a las personas que tienes a tu alrededor... y eso es bueno. Sigue buscando por ahí, revisa los pequeños detalles, comentarios y actitud de aquellos que se hacen llamar "amigos" y pon a cada uno en su sitio. Es hora de que empieces a priorizarte.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Estás hasta las narices de ser quien cuida en el grupo, quien piensa primero en los demás y quien trata de mediar guerras ajenas por el bien del grupo. Este Mercurio retrógrado vas a mostrarte muy vehemente con este sentimiento, piensa que es producto del cansancio... comunícalo a las personas de tu alrededor, puede ser una buena oportunidad.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Mercurio retrógrado va a hacer que te sientas sin fuerzas, agotad@. Estás abriendo los ojos frente a muchas personas que te van a poder decepcionar. Es el mejor momento para recuperar conexiones con esa persona que te quiere tal y como eres, sin intereses de por medio. Hazle caso a tu intuición y no te alejes.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

La comunicación va a fallar y es probable que haya malentendidos y disputas con amistades y familiares. No te dejes llevar por el drama y aprovecha los pensamientos positivos que tienes para influir en los demás y recordarles lo mucho que os queréis, esa es parte de tu magia, Sagitario.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Es un buen momento para retomar el contacto con personas que habías dejado atrás (y ni tú te explicas aún muy bien la razón). Aprovecha este momento en el que te sientes "flojit@" para abrir la mente y hacer algún plan nuevo con esas personas, eso sí, ten cuidado con los despistes, especialmente a la hora de quedar, y pon al día tu agenda.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Mercurio retrógrado te va a desafiar este año más que nunca, Acuario. Has pasado momentos difíciles y este "bajón" puede hacer que lo veas todo más oscuro de lo que en realidad es. Revisa muy bien todos los detalles de los planes que estás haciendo por si hay algún error, porque tienes la cabeza un poco en otro sitio. Aprovecha también para tener las conversaciones que crees importantes y necesarias desde la calma y el amor.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Ya está bien de tanta neutralidad, Piscis. Has aguantado mucho hasta ahora y Mercurio retrógrado te va a ayudar a explotar: has perdido la confianza en personas que creías "intocables" y se van a tener que esforzar para recuperarla. Sin embargo, todo este caos te va a ayudar a poner los pies en la tierra y a darte cuenta de que quizá has juzgado de más a personas que son tan humanas como aquellas a las que tenías en un pedestal. Piensa bien todo aquello que sientes y aprovecha para dar rienda suelta a todo lo que llevas dentro.