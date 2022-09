¿Agobiado por la vuelta al cole? ¿Tienes temblando la tarjeta y todavía no has comprado todo lo que te hace falta? No te preocupes porque seguro que algo puedes reciclar y si tienes que comprar material escolar tampoco hace falta que te gastes una fortuna.

Si lo que tienes que renovar es la mochila para el cole tampoco te agobies porque la oferta de estos productos es muy amplia y con precios para todos los bolsillos. En Carrefour, en su apartado de vuelta al cole, puedes encontrar distintos tipo de mochilas con muchos dibujos para que puedan llevar su dibujo o animal favorito. Los más pequeños pueden elegir una mochila infantil de Frozen o Spiderman por 4,99 euros. Tienen unas medidas de 30x24 cm, lo que la hace ideal para los primeros años de colegio. Si los peques de la casa empiezan a la escuela infantil puedes decantarte por una mochila de neopreno, mucho más blandita y con las asas reforzadas. Puedes elegir entre un leopardo, un pájaro rosa, un cangrejo y un simpático conejito. Estas mochilas tienen un precio de 7,99 euros y unas medidas de 25x20 centímetros. Los modelos de leopardo y cangrejo tienen bolsillo frontal y todas cuentan con un doble tirador en la cremallera principal y bolsillos laterales para poder meter la botella de agua. Para modelos más juveniles también tienes una mochila de Boss Baby con un estampado gris, negro y rosa por 14,99 euros. Tiene unas medidas de 41x30 cm y un llavero en forma de pompón y estrella. Si lo tuyo son más los dinosaurios puedes apostar por la mochila Gamer Jurasic con un Tyrannosaurus rex muy marchoso. Sus medidas son 44x30 centímetros y cuesta también 14,99 euros. Calendario escolar 2022-2023: ¿Cuándo empieza el colegio en Alicante? Mochilas con ruedas En el apartado de mochilas con ruedas, para aquellos que van muy cargados y prefieren tipo trolley, también hay diferentes estampados. El modelo Sweety es de color menta y rosa y tiene un estampado de helados y golosinas, mientras que el Space es en color negro con planetas, naves espaciales y meteoritos en color amarillo. La mochila Ladybugs es de color azul claro y rojo y está plagada de mariquitas y la Riders es azul marina y negra y es para los amantes del motor. Todos estos modelos tienen unas medidas con el asa extendida de 75,5x43 cm, una capacidad de 21 litros y cuestan 15,89 euros.