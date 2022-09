Cuando repasamos la historia de la música y algunos de los referentes musicales, nos encontramos sin ninguna duda con Brian May y Queen. La banda ha sido una de las que más repercusión ha tenido a nivel internacional y ha sabido mantenerse viva a través del tiempo.

Bohemian Rhapsody o The Show Must Go On son algunos de los éxitos que la banda tuvo y que siguen en la memoria de los amantes de la música, pop y rock. Brian May fue un estudiante especializado en astrofísica cuando era joven. Una vez dentro de la banda tuvo que dejarse los estudios para centrarse en el aspecto musical.

Cuando May dejó los estudios, se encontraba realizando un doctorado relacionado con la astrofísica, pero 3 décadas después de haber comenzado, decidió retomarlo. El guitarrista detalló en una entrevista ofrecida a Kevin O’ Sullivan Show alguna de las principales razones del porqué había retomado su tesis después de haber tenido una carrera llena de éxitos en el mundo de la música.

Personas del mundo científico le animaron a retomar y continuar con el trabajo que había empezado hace años. En un primer momento no estaba del todo convencido. Pero una llamada fue la que cambió todo por completo. El jefe de astrofísica del Imperial Collage, Michael Rowan-Robinson, le llamó para que aceptase y retomase el trabajo que había dejado años atrás.

La investigación que estaba realizando trataba sobre un tipo de polvo que se forma en el Sistema Solar. El trabajo estaba relacionado con la forma de acceso de ese tipo de polvo en el sistema planetario en el que se encuentra la Tierra. Cuando decidió animarse y continuar con la tesis, Brian comprobó que ese tema pasaba desapercibido por la comunidad científica. Una razón más para realizarlo.

Finalmente, con la ayuda del jefe de departamento pudo concluir su tesis y proyecto después de haber tenido una vida llena de éxitos de la mano de Queen.