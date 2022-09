El horóscopo de hoy viernes 9 de septiembre de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Posibles problemas de relación con otras personas, es muy probable que tengas dificultades con algún compañero de trabajo, si esto ocurre, intenta no entrar en conflicto ni agrandar la discusión que podría ocurrir. Es muy posible que alguien te cuente algo sobre un rumor que han dicho de ti, no dejes que te afecte esta situación, ya que no será algo demasiado grave, pero sí muy molesto.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

El mundo está a tus pies el día de hoy y podrás sentirlo, tendrás una jornada llena de satisfacción personal y si estás sin pareja, tendrás muchas miradas en la calle, podría incluso acercarse alguien a hablarte, no tengas temor a darle tu correo o algún tipo de contacto para continuar la comunicación más adelante.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Vives un excelente momento de cariño con la pareja, podría ser un buen momento para revivir la pasión si es que ha existido algún tipo de alejamiento a través del tiempo que han pasado juntos. Hoy prueba formas novedosas de comenzar a jugar nuevamente con la persona amada, como juegos de roles o nuevas formas íntimas de relacionarse, no abandones la pasión en tu relación.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Día de ansiedades y de nerviosismo, es posible que tengas un día de espera por una respuesta sobre algo que postulaste hace un tiempo, será un resultado que podría favorecerte, pero si no es así, no decaigas, puedes mejorar tu proyecto o lo que sea que hayas presentado.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Es probable que hoy estés con una energía baja durante la jornada, necesitas tomar una inyección de vitaminas para poder soportar la jornada, un buen consejo es tomar un desayuno alto en fibra, prefiere frutas, cereales altos en nutrientes y un café de granos por la hoy. El amor tiene dificultades el día de hoy, es probable que la pareja se encuentre en un momento malo, no dejes de darle apoyo, te necesita.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás dejando los dolores y las malas experiencias del pasado y estás comenzando a vivir con alegría nuevamente. No dejes que vuelvan a ti los recuerdos malos de lo vivido, es momento de soltar lo que te ata a alguna persona que estuvo contigo antes o aquello que te hizo daño, como la perdida de alguien o algún tipo de maltrato laboral que viviste.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Estás teniendo un nuevo comienzo en tu vida, es probable que hayas salido de una relación tormentosa que te hizo mucho daño, no dejes de aprender de esa situación y comienza a vivir nuevamente. Estás en un momento muy bueno para arreglar tu imagen, renovar tu guardarropa y hacer un cambio de actitud frente al mundo, lo que te traerá grandes beneficios, no solo en el trabajo, sino también en el amor, será una muy buena jornada.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No te quedes sin hacer algo por tu futuro, estás dejando que la vida te pase por encima sin tomar las riendas de ella ni de los asuntos que te están provocando un problema o te están impidiendo el avanzar. Comienza a explorar soluciones para una situación delicada de salud que podría tener un miembro importante de tu hogar, la solución podría estar muy cerca, solo tienes que aplicarte y buscar más allá.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No dejes que el agotamiento melle tus ganas de conocer a alguien, podrías estar pasando un momento de cansancio, pero no por ello debes dejar de darle importancia a esa nueva persona que está entrando en tu vida. Si todavía no conoces a alguien, es vital que arregles tu día para poder conseguirlo, ordena tus prioridades y date espacios para salir y para ponerte en contacto con gente nueva.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás postergando demasiado tus deseos y estás comenzando a explorar opciones que no te están aportando, dejando de lado así las que te sirven de verdad para avanzar en concretar tus sueños y metas. En los estudios, debes dejar de postergar el aprendizaje de una nueva materia que está presentando problemas, tienes que sortear las dificultades y comenzar a darle importancia a esta parte, ya que será vital para tu futuro profesional.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás dejando de mirar las verdades de tu vida y optando por creer lo que otros te dicen sin siquiera cuestionarlo un poco, no dejes que esto pase, ya que podrías estar viviendo un engaño del que te darás cuenta más adelante. El amo se encuentra en una etapa muy madura, por lo que si tienes una relación importante hace tiempo, es momento de darse un descanso juntos, un viaje o una salida podría ser una buena ocasión para fortalecer la vida de pareja.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Tienes una jornada muy buen en el amor, tendrás el poder de tomar una decisión muy grande con respecto a este tema, ya que estarás con mucha seguridad de que la persona con la que estás o a quien estás conociendo es con quien quieres estar, hazle una propuesta el día de hoy después de una cena romántica o una cita en la ciudad, no te rechazará y será un momento muy lindo entre ambos.